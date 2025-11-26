Logo
Žena osumnjičena za izazivanje požara u kojem je izgorjelo osam objekata

Izvor:

SRNA

26.11.2025

12:56

Komentari:

0
Жена осумњичена за изазивање пожара у којем је изгорјело осам објеката
Foto: Tanjug/AP

Podgorička policija uhapsila je ženu čiji su inicijali L.K. /51/, koja je osumnjičena za izazivanje opšte opasnosti zbog požara u Podgorici, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Policiji je sinoć u 20.20 časova prijavljeno da je u naselju Nova Varoš izbio požar u jednoj kući, odakle se vatra velikom brzinom proširila na okolne kuće i zahvatila osam stambenih objekata.

"Policija je preduzela niz hitnih aktivnosti i o događaju upoznala tužioca koji je izašao na lice mjesta i naložio da se izvrši uviđaj u prisustvu vještaka za požare, eksplozije i havarije, te da se prikupe potrebna obavještenja na okolnosti ovoga događaja", naveli su iz Uprave policije.

Изгорио камион-Тузла-26112025

Hronika

Kod Tuzle izorjela dva kamiona

Tužilac je naložio da L.K. bude uhapšena zbog sumnje da je izvršila krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Komandir službe zaštite i spašavanja Podgorice Nikola Bojanović rekao je da je požar relativno brzo ugašen, nakon sat vremena, a da je intervenisalo 12 vatrogasaca sa šest vozila na terenu.

