Žena osumnjičena za izazivanje požara u kojem je izgorjelo osam objekata

Izvor:
SRNA
26.11.2025
12:56
Komentari:0
Podgorička policija uhapsila je ženu čiji su inicijali L.K. /51/, koja je osumnjičena za izazivanje opšte opasnosti zbog požara u Podgorici, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.
Policiji je sinoć u 20.20 časova prijavljeno da je u naselju Nova Varoš izbio požar u jednoj kući, odakle se vatra velikom brzinom proširila na okolne kuće i zahvatila osam stambenih objekata.
"Policija je preduzela niz hitnih aktivnosti i o događaju upoznala tužioca koji je izašao na lice mjesta i naložio da se izvrši uviđaj u prisustvu vještaka za požare, eksplozije i havarije, te da se prikupe potrebna obavještenja na okolnosti ovoga događaja", naveli su iz Uprave policije.
Hronika
Kod Tuzle izorjela dva kamiona
Tužilac je naložio da L.K. bude uhapšena zbog sumnje da je izvršila krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.
Komandir službe zaštite i spašavanja Podgorice Nikola Bojanović rekao je da je požar relativno brzo ugašen, nakon sat vremena, a da je intervenisalo 12 vatrogasaca sa šest vozila na terenu.
Najnovije
Najčitanije
14
11
14
11
14
08
14
04
14
02
Trenutno na programu