Uhapšeni Kinezi: Iz ranca Beograđanina ukrali više od 3.500 evra

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsili su dvojicu kineskih državljana K. Đ. (1973) i H. Đ. (1966) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo krađa.
Njih dvojica se sumnjiče da su juče, tokom avionskog leta na relaciji Beograd-Niš, iz ranca pedesetdvogodišnjeg muškarca iz Beograda ukrali više od 3.500 evra.
Policija je, brzim i efikasnim radom, pronašla i uhapsila osumnjičene na Aerodromu „Konstantin Veliki“ u Nišu, a kod njih je pronađen i novac koji su, kako se sumnja, ukrali.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Nišu, piše B92.
