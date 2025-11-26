Logo
Large banner

Uhapšeni Kinezi: Iz ranca Beograđanina ukrali više od 3.500 evra

Izvor:

B92

26.11.2025

12:33

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsili su dvojicu kineskih državljana K. Đ. (1973) i H. Đ. (1966) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo krađa.

Njih dvojica se sumnjiče da su juče, tokom avionskog leta na relaciji Beograd-Niš, iz ranca pedesetdvogodišnjeg muškarca iz Beograda ukrali više od 3.500 evra.

Камион у провалији-Власеница-26112025

Hronika

Kamion kod Vlasenice završio u provaliji: Vozač zaspao za volanom?

Policija je, brzim i efikasnim radom, pronašla i uhapsila osumnjičene na Aerodromu „Konstantin Veliki“ u Nišu, a kod njih je pronađen i novac koji su, kako se sumnja, ukrali.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Nišu, piše B92.

Podijeli:

Tagovi:

lopovi

Krađa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Камион у провалији

Hronika

Kamion kod Vlasenice završio u provaliji: Vozač zaspao za volanom?

1 d

0
Ваше срце је вјероватно старије него што мислите: Ево шта открива нови калкулатор ризика

Zdravlje

Vaše srce je vjerovatno starije nego što mislite: Evo šta otkriva novi kalkulator rizika

1 d

0
Владика Лукијан: За нас је празник када дођу наши људи из Српске

Republika Srpska

Vladika Lukijan: Za nas je praznik kada dođu naši ljudi iz Srpske

1 d

1
Шта се дешава у тијелу када касно вечерате, а не доручкујете?

Zdravlje

Šta se dešava u tijelu kada kasno večerate, a ne doručkujete?

1 d

0

Više iz rubrike

Камион у провалији

Hronika

Kamion kod Vlasenice završio u provaliji: Vozač zaspao za volanom?

1 d

0
Нови детаљи трагедије: Ана прије смрти позвала два броја

Hronika

Novi detalji tragedije: Ana prije smrti pozvala dva broja

1 d

0
У одвојеним незгодама повријеђени пјешак и возач трактора

Hronika

U odvojenim nezgodama povrijeđeni pješak i vozač traktora

1 d

0
Полиција трага за особом која је лажно пријавила бомбу у бањалучком хотелу

Hronika

Policija traga za osobom koja je lažno prijavila bombu u banjalučkom hotelu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner