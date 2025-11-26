U odvojenim nezgodama povrijeđeni pješak i vozač traktora

U saobraćajnoj nezgodi u Bijeljini teško je povrijeđen pješak iz ovog grada čiji su inicijali V.B, saopšteno je iz Policijske uprave.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u Majevičkoj ulici juče u 17.10 časova i u njoj je učestvovao putnički automobil "opel" kojim je upravljalo lice Bijeljine čiji iz inicijali R.S.

U sudaru u mjestu Ugljevička Obrijež na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla lakše je povrijeđen vozač traktora iz Bijeljine čiji su inicijali B.A.

Sudar se dogodio juče u 6.10 časova i u njemu su učestovali putnički automobil "audi" kojim je upravljao Ugljevičanin čiji su inicijali R.R. i traktor "IMT" koji je vozio B.A.

Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Bijeljina juče su evidentirana dva krivična djela, jedno narušavanje javnog reda i mira i pet saobraćajnih nezgoda.