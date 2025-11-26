Policija traga za osobom koja je lažno prijavila bombu u banjalučkom hotelu

Banjalučka policija traga za osobom koja je lažno prijavila da je u hotelu u Banjaluci postavljena eksplozivna naprava.

Policija, pod nadzorom banjalučkog Okružnog tužilaštva, preduzima mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja krivičnog djela lažno prijavljivanje krivičnog djela i otkrivanja izvršioca.

U saopštenju se podsjeća da je policiji juče u 16:55 telefonom prijavljeno da je u hotelu u Banjaluci postavljena eksplozivna naprava nakon čega je objekat evakuisan.

Protivdiverzionim pregledom je utvrđeno da nema bezbjednosnih prijetnji.