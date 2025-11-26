Logo
Large banner

Policija traga za osobom koja je lažno prijavila bombu u banjalučkom hotelu

26.11.2025

11:09

Komentari:

0
Полиција трага за особом која је лажно пријавила бомбу у бањалучком хотелу
Foto: ATV

Banjalučka policija traga za osobom koja je lažno prijavila da je u hotelu u Banjaluci postavljena eksplozivna naprava.

Policija, pod nadzorom banjalučkog Okružnog tužilaštva, preduzima mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja krivičnog djela lažno prijavljivanje krivičnog djela i otkrivanja izvršioca.

U saopštenju se podsjeća da je policiji juče u 16:55 telefonom prijavljeno da je u hotelu u Banjaluci postavljena eksplozivna naprava nakon čega je objekat evakuisan.

Protivdiverzionim pregledom je utvrđeno da nema bezbjednosnih prijetnji.

Podijeli:

Tag:

PU Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Тужан епилог потраге: Пронађена тијела нестале Ане (20) и њеног пријатеља

Hronika

Tužan epilog potrage: Pronađena tijela nestale Ane (20) i njenog prijatelja

1 d

0
Нађена два тијела у аутомобилу који је слетио у канал

Hronika

Nađena dva tijela u automobilu koji je sletio u kanal

1 d

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Policiji prijavio da je izgubio vozačku dozvolu, ona mu ranije oduzeta

1 d

0
Пјешак повријеђен у саобраћајној несрећи у Градишци

Hronika

Pješak povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Gradišci

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner