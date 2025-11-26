Logo
Nađena dva tijela u automobilu koji je sletio u kanal

Нађена два тијела у аутомобилу који је слетио у канал
Foto: Tanjug/AP

Kako Kurir nezvanično saznaje, u automobilu koji je pronađen u kanalu kod Ovčar banje pronađena su dva tijela.

Podsjetimo, policija je od juče tragala za automobilom koji je navodno sletio u jezero kod Međuvršja. Automobil je pak jutros pronađen u kanalu kod Ovčar banje.

U isto vreme prijavljen je i nestanak Ane Radović, studentikinje sa Zlatibora, a porodica je potvrdila da se ona nalazila prije nestanka u automobilu koji je jutros nađen.

