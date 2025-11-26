Logo
Bivši zaposleni godinama primali plate

SRNA

26.11.2025

Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Revizijom rada vladinih agencija u australijskoj državi Novi Južni Vels otkriveno je da je gotovo 400 miliona američkih dolara isplaćeno ljudima koji godinama nisu radili, saopštila je državna revizorska služba.

Za jednog bivšeg zaposlenog u vladinoj agenciji, koja nije imenovana, utvrđeno je da je kontinuirano primao platu do juna ove godine, uprkos tome što je napustio agenciju prije sedam godina, navodi se u saopštenju.

Drugi je preplaćen za gotovo 300.000 dolara tokom tri godine, a agencija sada pokušava da povrati taj novac, prenijela je agencija AAP.

Ukupan broj grešaka u finansijskim evidencijama agencije opao je sa 88 na 55 u fiskalnoj 2025. godini, ali se vrijednost grešaka gotovo udvostručila, sa 232 miliona dolara na 397 miliona dolara.

Revizor je otkrio da radnici na određen dugoročni period predstavljaju značajan teret za državne finansije, sa više od 200 spoljnih saradnika koji obavljaju poslove duže od pet godina.

Vlada Novog Južnog Velsa pokušala je da smanji oslanjanje na izvođače poslova, ali u vodećem sindikatu Novog Južnog Velsa kažu da je potrebno učiniti više da bi se zaštitio javni sektor.

"Autsorsing je lažna ekonomija i pruža loš povraćaj vrijednosti poreskim obveznicima Novog Južnog Velsa. To je i skuplje i lišava javni sektor stručnosti", rekao je generalni sekretar sindikata Novog Južnog Velsa Mark Mori.

Revizor je pozvao agencije da dokažu da interno imaju manjak odgovarajućih kandidata prije nego što angažuju izvođače radova, da bi se zaustavilo rasipničko trošenje.

