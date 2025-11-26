Logo
Mama ubila djecu, tijela pronađena u koferima: Stigla je zaslužena kazna

26.11.2025

Novozelanđanka Hakiung Li (45) osuđena je na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva svoje dvoje djece, čija su tijela potom pronađena u koferima, prenio je danas Bi-bi-si.

Li je proglašena krivom za ubistvo osmogodišnje June Jo i šestogodišnjeg Minua Joa 2018. godine, nedugo nakon smrti svog supruga.

Prema presudi, Li mora da provede najmanje 17 godina u zatvoru prije nego što bude imala pravo na uslovni otpust.

Tijela djece otkrivena su 2022. godine, kada je jedan par kupio sadržaj napuštenog skladišta u Oklandu na aukciji.

Tokom suđenja, odbrana je tvrdila da je Li u trenutku ubistva bila neuračunljiva zbog pogoršanog mentalnog zdravlja nakon suprugove smrti.

Naveli su da je Li pokušala da ubije sebe i djecu, dajući im antidepresive pomiješane sa sokom, ali da je pogrešila u dozi.

Tužilaštvo je, s druge strane, tvrdilo da je riječ o sebičnom činu kako bi se oslobodila tereta samostalnog roditeljstva.

Поплаве

Gradovi i opštine

Izlile se Jošavka i Pliva, ugroženo više domaćinstava

Nakon zločina, Li je promenila ime i pobegla u Južnu Koreju, gdje je i rođena, a uhapšena je u septembru 2022. godine i izručena Novom Zelandu.

Na sudu su pročitane emotivne izjave porodice, uključujući majku optužene i rodbinu pokojnog supruga, koji su izrazili bol zbog gubitka djece.

Sudija Džefri Vening je u obrazloženju presude naglasio da je mentalno zdravlje Li imalo ulogu, ali da su njeni postupci bili proračunati.

Preporučio je da Li tokom boravka u zatvoru bude tretirana kao "poseban pacijent" s obzirom na njeno mentalno stanje, piše Telegraf.

