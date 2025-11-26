Logo
Švajcarska zabranila koncert hrvatskih izvođača

Izvor:

Tanjug

26.11.2025

09:23

Zagreb Hrvatska
Foto: Pham Ngoc Anh/Pexels

Švajcarska je najprije odobrila pa zabranila koncert hrvatskim izvođačima, najavljen za 24. januar naredne godine u dva švajcarska grada.

Koncert je, kako prenose hrvatski mediji, zabranjen jer su Švajcarci procijenili da ima političku pozadinu i da ne može da garantuje bezbijednost.

Iz organizacije najavljenog koncerta su se oglasili na Fejsbuku s pričom da su zatražili sastanak sa hrvatskom ambasadorkom u Švajcarskoj koja je, kako se navodi, odmah reagovala i zajedno sa diplomata pokušala da organizuje razgovor s predstavnicima grada i policije grada Bilaha, ali su oni to odbili.

Nakon toga su, kažu, pronašli dvoranu u gradu Brunegu, ali im je tamošnja policija takođe oduzela dozvolu za održavanje koncerta.

Поплаве

Gradovi i opštine

Izlile se Jošavka i Pliva, ugroženo više domaćinstava

"Zbog svega navedenog prisiljeni smo da otkažemo koncert, uprkos velikom interesu publike", saopštili su organizatori, navodeći da su razočarani i šokirani, kao i da je sve ovo, kako su naveli, "veliki udarac za sve nas Hrvate koji živimo u Švajcarskoj, kao i za naše izvođače".

