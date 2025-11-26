Švajcarska zabranila koncert hrvatskih izvođača

Koncert je, kako prenose hrvatski mediji, zabranjen jer su Švajcarci procijenili da ima političku pozadinu i da ne može da garantuje bezbijednost.

Iz organizacije najavljenog koncerta su se oglasili na Fejsbuku s pričom da su zatražili sastanak sa hrvatskom ambasadorkom u Švajcarskoj koja je, kako se navodi, odmah reagovala i zajedno sa diplomata pokušala da organizuje razgovor s predstavnicima grada i policije grada Bilaha, ali su oni to odbili.

Nakon toga su, kažu, pronašli dvoranu u gradu Brunegu, ali im je tamošnja policija takođe oduzela dozvolu za održavanje koncerta.

"Zbog svega navedenog prisiljeni smo da otkažemo koncert, uprkos velikom interesu publike", saopštili su organizatori, navodeći da su razočarani i šokirani, kao i da je sve ovo, kako su naveli, "veliki udarac za sve nas Hrvate koji živimo u Švajcarskoj, kao i za naše izvođače".