Slovenija priznala vozačke dozvole iz BiH

Izvor:

Avaz

25.11.2025

22:45

Komentari:

0
Словенија признала возачке дозволе из БиХ

Slovenija je danas usvojila izmjene Zakona o vozačima, kojima se vlasnicima vozačkih dozvola izdatih u Bosni i Hercegovini omogućava zamjena dozvole bez polaganja praktičnog dijela ispita, ukoliko imaju prebivalište u Sloveniji.

Ova odluka se odnosi i na vlasnike vozačkih dozvola iz Sjeverne Makedonije, Srbije i Crne Gore.

Prema novim pravilima, vozači će moći zamijeniti svoje dozvole u roku od godinu dana od prijave prebivališta. Neće morati polagati praktični dio vozačkog ispita, ali će morati dostaviti dokaz o mentalnoj i fizičkoj sposobnosti za vožnju.

Sandra Gazinkovski (Svoboda), koja je predstavljala predlagače zakona, objasnila je da se ovd‌je ne radi o uvođenju privilegija, već o uklanjanju neopravdanih administrativnih prepreka.

- To je administrativna prepreka koja usporava procedure zapošljavanja i ljudima stvara nepotrebne troškove, čekanje i dodatne testove - navela je Gazinkovski.

Ipak, opozicija se protivila ovom zakonu, a naveli su da promjena može uticati i na sigurnost u saobraćaju.

Vozačka dozvola

BiH

Slovenija

