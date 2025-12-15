Šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski treba da ima na umu da savremene Poljske uopšte ne bi bilo bez doprinosa Vladimira Lenjina, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije, prenosi TASS.

Ona je skrenula pažnju na to da je poljski ministar spoljnih poslova na društvenoj mreži Iks "u šali" prokomentarisao mađarskog premijera Viktora Orbana: "Viktor je zaslužio svoj Orden Lenjina".

"Tako je reagovao na opasku šefa mađarske vlade da je nezakonita eksproprijacija ruske imovine, u suštini, silovanje međunarodnog prava", primjetila je Zaharova.

Dodala je da ispadi Radoslava Sikorskog na Iksu više nikoga ne mogu iznenaditi.

"Pominjanjem Lenjinovog imena, po svoj prilici, ministar je želio da uvrijedi Viktora Orbana. Sikorski je, međutim, zaboravio da bez Lenjina Poljske uopšte ne bi bilo", naglasila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Istakla je da je prijateljstvo sovjetskog i poljskog naroda u drugoj polovini dvadesetog vijeka dalo nekada zavisnoj republici priliku da postane ozbiljna industrijska, poljoprivredna i kulturna evropska država.

Napomenula je da je Lenjinovo naslijeđe ostalo prisutno čak i u filmskoj kulturi – "Lenjin u Poljskoj", sovjetsko-poljski film iz 1965. godine, koji je na 19. Kanskom filmskom festivalu osvojio nagradu za najbolju režiju.

"Prema tome, Lenjin je u velikoj mjeri arhitekta nezavisne poljske države. Savremena Poljska bi se mogla zvati i 'Poljska Vladimira Iljiča Lenjina'. Na to Varšava svakako ne bi smjela da zaboravi. Ali za Sikorskog istorija, izgleda, ne postoji. Lenjin se borio za poljsku državnost, dok su sadašnji političari u Varšavi svoj suverenitet žrtvovali NATO 'narativima'. A šlag na tortu za Sikorskog: maršal Poljske Konstantin Rokosovski bio je sedmostruki nosilac Ordena Lenjina", poručila je Zaharova, piše RT Balkan.