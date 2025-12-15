Logo
ChatGPT samo za odrasle: Za manje od mjesec dana stiže nova funkcija

Izvor:

B92

15.12.2025

22:34

Chat GPT ČET GPT
Foto: Pexels

Kompanija OpenAI planira da u prvom tromjesečju 2026. godine lansira novu funkciju u okviru ChatGPT-a, poznatu kao “Adult mode”, namenjenu isključivo punoletnim korisnicima.

Prema navodima stranih tehnoloških medija, ova opcija će omogućiti manje restriktivan pristup određenim temama i sadržajima, koji su do sada bili ograničeni zbog važećih bezbjednosnih pravila i filtera.

Iz OpenAI-ja ističu da je u toku razvoj naprednog sistema za provjeru starosti, koji će koristiti vještačku inteligenciju kako bi se osiguralo da samo korisnici stariji od 18 godina mogu da aktiviraju ovaj režim. Funkcija neće biti uključena automatski, već isključivo na zahtjev korisnika koji prođu verifikaciju.

Nova opcija je pomenuta tokom predstavljanja modela GPT-5.2, kada je naglašeno da je zaštita maloljetnika jedan od ključnih prioriteta kompanije, zbog čega je lansiranje više puta odlagano.

ruza smrt in memoriam

Scena

Umrla zvijezda čuvene serije

Iako su se ranije pojavile informacije da bi “Adult mode” mogao biti dostupan već krajem 2025. godine, OpenAI je odlučio da dodatno produži razvoj kako bi se ispunili bezbjednosni i regulatorni standardi.

Za sada nema preciznih detalja o tome koje će vrste sadržaja biti dostupne u ovom režimu, ali se očekuje da će OpenAI u narednim mjesecima objaviti više informacija, piše B92.

