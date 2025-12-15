Logo
Large banner

Trik sa šibicama spasiće svaku biljku koja vene

Izvor:

Superžena

15.12.2025

22:21

Komentari:

0
Трик са шибицама спасиће сваку биљку која вене
Foto: Pexels

Stavljanje šibica u saksiju vam može djelovati kao praznovjerje, ali iza ovoga stoji nauka. Naime, na ovaj način možete da uzgajate zdrave biljke koje će procvjetati i dati plodove za kratko vrijeme.

Ukoliko vam biljke i sobne biljke trenutno ne uspijevaju, iako im osiguravate dovoljno svjetla i topline, razlog bi mogao da bude nedostatak esencijalnih minerala u tlu ili štetočine koje napadaju vaše biljke.

Антологија

Kultura

Antologija "Istina o Srbima": Pisani dokaz trajanja i temelj za budućnost Republike Srpske

Postavljanje šibica u zemlju oko biljaka u saksijama stvara idealno okruženje za odvraćanje štetočina, a mogu ih "nahraniti" neophodinim mineralima.

Šibice sadrže fosfor seskvisulfid, kalijum hlorid i male količine magnezijuma i oksida gvožđa. Neke vrste šibica takođe sadrže crveni fosfor.

Sumpor koji se nalazi u šibicama je koristan način da se riješite štetočina bez unošenja hemikalija koje bi mogle biti štetne za vašu porodicu.

Ilon Mask

Svijet

Ilon Mask prvi sa bogatstvom od preko 600 milijardi dolara

Kalijum-hlorid i crveni fosfor djeluju kao dezinfekciono sredstvo i pesticid i smatraju se sigurnim za upotrebu, navodi "Ask Prepper".

Zamjena za đubrivo

Teško je znati koliko bi tačno đubriva trebalo da dodate biljkama.

Neke biljke poput bamije, patlidžana i paprika uveliko se oslanjaju na hranjive materije iz tla, ali su takođe osjetljive na ravnotežu hranjivih materija i koncentraciju u tlu.

Previše azota iz hemijskih đubriva rezultiraće pojavom zelenih listova bez pupoljaka. Hemijska đubriva na bazi azota ponekad previše stimulišu zeleni rast i ostavljaju vaše usjeve bez plodova.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Male šanse da se izbjegne konfiskovanje ruske imovine

Korišćenje šibica kao đubrivo za biljke u saksijama eliminiše ove poteškoće. Kada redovno zalivate biljke u saksijama, vlaga u tlu će s vremenom otopiti glave šibica, postepeno oslobađajući sumpor, fosfor i magnezijum kako bi hranili vaše biljke.

I fosfor i fosforni seskvisulfid u glavicama šibica podstiču razvoj pupoljaka. Zabodite 10 do 20 šibica u zemlju. Pazite da njihove "glave" budu dobro zakopane, ali ne morate da zakopate cijelu šibicu.

Асја Зенере

Ostali sportovi

Strava na stazi pri 120 km/h: Skijašica izvela nikad viđen potez

Najbolje mjesto za postavljanje šibica je na pola puta između ruba saksije i stabljike. Nemojte zakopavati šibice preblizu stabljike jer biste mogli oštetiti korijenje biljke.

Podijeli:

Tagovi:

Sobne biljke

Cvijeće

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција аутомобил

Hronika

Muškarac (29) čije je tijelo pronađeno kod Mostara bio pripadnik Oružanih snaga BiH

47 min

0
Алпски глечери пред нестајањем у овом вијеку

Svijet

Alpski glečeri pred nestajanjem u ovom vijeku

54 min

0
Шта је строго забрањено на крузерима?

Zanimljivosti

Šta je strogo zabranjeno na kruzerima?

55 min

0
Трамп: Ближи смо него икад договору о Украјини

Svijet

Tramp: Bliži smo nego ikad dogovoru o Ukrajini

59 min

0

Više iz rubrike

Радијатор гријање

Savjeti

Obična aluminijska folija će smanjiti račune za grijanje: Evo kako da je koristite

1 h

0
Завјесе радијатор дневни боравак

Savjeti

Uz samo 5 kašika ovog sastojka zavjese će zablistati kao nove

4 h

0
Новогодишња јелка

Savjeti

Postavite jelku na ovo mjesto u kući i privucite finansijski dobitak u vaš dom

6 h

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Savjeti

Kako izbjeći nadimanje tokom praznika? 9 savjeta stručnjaka

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

32

Umrla zvijezda čuvene serije

22

28

Naređena hitna evakuacija stanovnika zbog popuštanja brane

22

26

Neočekivani "putnik" primjećen kako se šunja po kabini, avion hitno prizemljen

22

21

Trik sa šibicama spasiće svaku biljku koja vene

22

15

Antologija "Istina o Srbima": Pisani dokaz trajanja i temelj za budućnost Republike Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner