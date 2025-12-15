Trik sa šibicama spasiće svaku biljku koja vene

Stavljanje šibica u saksiju vam može djelovati kao praznovjerje, ali iza ovoga stoji nauka. Naime, na ovaj način možete da uzgajate zdrave biljke koje će procvjetati i dati plodove za kratko vrijeme.

Ukoliko vam biljke i sobne biljke trenutno ne uspijevaju, iako im osiguravate dovoljno svjetla i topline, razlog bi mogao da bude nedostatak esencijalnih minerala u tlu ili štetočine koje napadaju vaše biljke.

Postavljanje šibica u zemlju oko biljaka u saksijama stvara idealno okruženje za odvraćanje štetočina, a mogu ih "nahraniti" neophodinim mineralima.

Šibice sadrže fosfor seskvisulfid, kalijum hlorid i male količine magnezijuma i oksida gvožđa. Neke vrste šibica takođe sadrže crveni fosfor.

Sumpor koji se nalazi u šibicama je koristan način da se riješite štetočina bez unošenja hemikalija koje bi mogle biti štetne za vašu porodicu.

Kalijum-hlorid i crveni fosfor djeluju kao dezinfekciono sredstvo i pesticid i smatraju se sigurnim za upotrebu, navodi "Ask Prepper".

Zamjena za đubrivo

Teško je znati koliko bi tačno đubriva trebalo da dodate biljkama.

Neke biljke poput bamije, patlidžana i paprika uveliko se oslanjaju na hranjive materije iz tla, ali su takođe osjetljive na ravnotežu hranjivih materija i koncentraciju u tlu.

Previše azota iz hemijskih đubriva rezultiraće pojavom zelenih listova bez pupoljaka. Hemijska đubriva na bazi azota ponekad previše stimulišu zeleni rast i ostavljaju vaše usjeve bez plodova.

Korišćenje šibica kao đubrivo za biljke u saksijama eliminiše ove poteškoće. Kada redovno zalivate biljke u saksijama, vlaga u tlu će s vremenom otopiti glave šibica, postepeno oslobađajući sumpor, fosfor i magnezijum kako bi hranili vaše biljke.

I fosfor i fosforni seskvisulfid u glavicama šibica podstiču razvoj pupoljaka. Zabodite 10 do 20 šibica u zemlju. Pazite da njihove "glave" budu dobro zakopane, ali ne morate da zakopate cijelu šibicu.

Najbolje mjesto za postavljanje šibica je na pola puta između ruba saksije i stabljike. Nemojte zakopavati šibice preblizu stabljike jer biste mogli oštetiti korijenje biljke.