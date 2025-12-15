Logo
Uz samo 5 kašika ovog sastojka zavjese će zablistati kao nove

Завјесе радијатор дневни боравак
Foto: Pexels/Max Vakhtbovycn

Ako su vam zavjese vremenom izgubile bjelinu i poprimile sivkast ili žućkast ton, nema potrebe da odmah koristite jaka hemijska sredstva. Postoji vrlo jednostavan, jeftin i prirodan trik koji može dati odlične rezultate, a sve što vam je potrebno vjerovatno već imate u kuhinji – običnu so i toplu vodu.

Ovaj trik pomaže da se iz tkanine izvuku nagomilana prašina, masnoća i nečistoće, a pritom ne oštećuje vlakna, što ga čini idealnim za osjetljive i bijele zavese.

Dovoljno je samo 5 punih kašika soli

Prije nego što zavjese ubacite u veš-mašinu, preporučuje se da ih prethodno potopite. Upravo ovaj korak je ključan za vraćanje njihove prirodne bjeline.

Kako da to uradite:

- U kadu ili veću posudu sipajte toplu vodu

- Dodajte 5 punih kašika soli

- Možete koristiti kuhinjsku, morsku ili so za pranje

- Potopite zavjese tako da budu potpuno prekrivene vodom

- Ostavite ih da se natapaju oko 2 sata

- Nakon toga ih operite u veš-mašini

Nakon pranja, zavjese će biti vidno svjetlije i čistije, bez potrebe za agresivnim izbjeljivačima.

Zašto so djeluje?

So pomaže da se vlakna tkanine opuste, što omogućava lakše uklanjanje dubinske prljavštine tokom pranja. Osim toga, djeluje kao blagi prirodni izbjeljivač, vraćajući zavjesama svježinu i svjetliju boju bez oštećenja materijala.

Kako prati zavjese da ostanu bijele?

Ako imate specijalni deterdžent za zavjese ili bijelo rublje, to je najbolja opcija. Međutim, kada ga nemate pri ruci, možete običnom prašku za veš dodati malo sode bikarbone ili čak praška za pecivo.

Preporučuje se i program sa dva ispiranja, kako bi se sav deterdžent uklonio iz nabora tkanine.

Pranje zavjesa u veš-mašini

Zavjese treba prati na temperaturi do 30 stepeni, uz nisku centrifugu. Najbolje je koristiti program za osjetljivo rublje ili ručno pranje. Na taj način izbjeći ćete gužvanje, oštećenje i izvlačenje niti, a zavjese će izgledati kao nove.

