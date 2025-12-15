Kovačević: CIK konačno potvrdio ono što smo znali - Karan predsjednik Srpske

Centralna izborna komisija je danas konačno utvrdila rezultate. Siniša Karan je izabran za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima, rekao je Radovan Kovačević portparol SNSD-a.

"CIK je danas, skoro mjesec dana nakon izbora, utvrdila preliminarne rezultate i potvrdila ono što smo mi rekli sat vremena nakon izbora", rekao je Kovačević.

Kaže da je CIK mjesec dana brojao glasove i mjesec dana kasnije, utvrdio rezultate izbora koji su bili poznati sat nakon izbora.

"U drugim zemljama izađe 100 miliona ljudi i naredni dan imaju rezultate, ali u BiH rezultate broje mjesec dana. Vidi se na kraju da i dalje ne znaju šta su prebrojali i vidi se da je CIK ništa drugo nego političko oružje za pritisak na Srpsku i ponižavanje Srpske", rekao je Kovačević.

Uporno nam poručuju, kaže Kovačević, da mi građani ne znamo da brojimo nego treba oni da broje i da oni da kažu ko će da bude predsjednik Srpske.

BiH CIK utvrdio rezultate izbora: Siniša Karan predsjednik Srpske

"To se ponavlja iz ciklusa u ciklus. Oni su prebrojali negdje 23.000 glasova koje su oni kako kažu po službenoj dužnosti kontrolisali i da su kontrolisali samo ono što su im šefovi rekli, a to su stranke iz opozicije Srpske, jer su ih oni izabrali. Ne smijemo da zaboravimo da članovi CIK-a ne smiju biti članovi političkih stranaka i da su oni mimo konkursa i procedura izabrali savjetnicu predsjednika SDS- a i nekoga ko je na izborima prije bio kandidat PDP-a za odbornika i koji je imao stranačku funkciju", rekao je Kovačević.

Poručuje da je izborni koncept opozicije da izađu na izbore, izgube, i kad izgube onda priznaju izbore samo na onim biračkim mjestima na kojima su pobijedili.

On je istakao da je vrijeme SNSD-a i Milorada Dodika tek dolazi.

"To je tako jer je to volja naroda Republike Srpske", rekao je Kovačević.