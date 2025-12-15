Logo
Large banner

Cvijanović i Trišić Babić sa generalnim sekretarom Vijeća za regionalnu saradnju

15.12.2025

15:27

Komentari:

0
Цвијановић и Тришић Бабић са генералним секретаром Вијећа за регионалну сарадњу
Foto: Ustupljena fotografija

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i v. d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić razgovarale su danas u Banjaluci sa generalnim sekretarom Vijeća za regionalnu saradnju Amerom Kapetanovićem.

Ovom prilikom, sagovornici su razmijenili mišljenja o aktuelnim regionalnim pitanjima, mogućnostima jačanja saradnje, kao i snažnijeg ekonomskog i infrastrukturnog povezivanja u okviru regije.

Horoskop

Zanimljivosti

Ovo su četiri najtemperamentnija horoskopska znaka

Na sastanku je ukazano na važnost očuvanja regionalne stabilnosti, koja je zajedničkih interes i neophodan preduslov bržeg i uspješnijeg razvoja svih zemalja regije.

Podijeli:

Tagovi:

Željka Cvijanović

Ana Trišić Babić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Три боје за косу које ће доминирати у наредној години

Stil

Tri boje za kosu koje će dominirati u narednoj godini

1 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ovo su četiri najtemperamentnija horoskopska znaka

1 h

0
Драма испред ноћног клуба, избила туча насред улице

Hronika

Drama ispred noćnog kluba, izbila tuča nasred ulice

1 h

0
Навике током туширања које уништавају кожу

Zdravlje

Navike tokom tuširanja koje uništavaju kožu

1 h

0

Više iz rubrike

Будимир: Надам се максималној казни у другостепеном поступку за убиство Башића

Republika Srpska

Budimir: Nadam se maksimalnoj kazni u drugostepenom postupku za ubistvo Bašića

2 h

0
Додик: Општине ће појединачно подносити кривичне пријаве против ЦИК-а

Republika Srpska

Dodik: Opštine će pojedinačno podnositi krivične prijave protiv CIK-a

3 h

3
Како је СДС у Угљевику "потпуно убијеђен" да ће избори бити поновљени?

Republika Srpska

Kako je SDS u Ugljeviku "potpuno ubijeđen" da će izbori biti ponovljeni?

3 h

0
Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута

Republika Srpska

Humanitarni broj 1411 pozvan do sada 8.262 puta

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

26

U petak se slavi najveća slava kod Srba: Ovo su dva najvažnija običaja za Svetog Nikolu

16

16

Lavrov: Evropa kuje spletke protiv Amerike

16

14

Četiri jasna znaka otkrivaju da vaša veza ide u dobrom pravcu

16

09

Ova 3 znaka će se sresti sa nekim ko im je promijenio život

16

08

Sijarto: Budimpešta i Bratislava spremne za tužbu protiv lidera EU

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner