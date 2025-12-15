Cvijanović i Trišić Babić sa generalnim sekretarom Vijeća za regionalnu saradnju

15.12.2025
15:27
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i v. d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić razgovarale su danas u Banjaluci sa generalnim sekretarom Vijeća za regionalnu saradnju Amerom Kapetanovićem.
Ovom prilikom, sagovornici su razmijenili mišljenja o aktuelnim regionalnim pitanjima, mogućnostima jačanja saradnje, kao i snažnijeg ekonomskog i infrastrukturnog povezivanja u okviru regije.
Na sastanku je ukazano na važnost očuvanja regionalne stabilnosti, koja je zajedničkih interes i neophodan preduslov bržeg i uspješnijeg razvoja svih zemalja regije.
