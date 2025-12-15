Evo koliko je djece rođeno u Srpskoj tokom prošle godine

U Republici Srpskoj prošle godine rođeno je 9.227 djece, podaci su Zavoda za statistiku Srpske.

- Od ukupnog broja novorođenih, 4.732 su dječaci, dok je 4.495 djevojčica - podaci su Zavoda.

Takođe, u porodilištima je tokom prošle godine radilo 110 doktora i specijalista, a bile su zaposlene 122 medicinske sestre, dok je ukupan broj bolničkih kreveta iznosio 391.