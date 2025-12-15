U petak se slavi najveća slava kod Srba: Ovo su dva najvažnija običaja za Svetog Nikolu

Procjenjuje se da skoro polovina pravoslavaca u Srbiji slavi Svetog Nikolu zato je u narodu popularna izreka "da ko ne slavi svetog Nikolu, onda ide u goste".

Svijet Lavrov: Evropa kuje spletke protiv Amerike

Sveti Nikola je rođen u Maloj Aziji, u oblasti Likija, oko 270. godine naše ere. Poznato je da je ovaj svetac rasprodao porodično imanje i podijelio ga sirotinji. Zato je proglašen za hrišćanskog svetitelja kojem su se ljudi obraćali za pomoć u vrijeme bolesti, nemaštine ili nekih nesreća.

Slava Svetog Nikole pada u vrijeme velikog božićnog posta, pa je tradicija je da se za Nikoljdan pripremaju posna jela.

Običaj darivanja djece

Budući da je Sveti Nikola poznat i kao zaštitnik djece, od davnina je postojao običaj da se na dan kada se ovaj svetac slavi, daruju djeca orasima, jabukama i slatkišima. Tokom noći, dok djeca spavaju, Sveti Nikola bi ima ostavio darove u cipele ili pokraj prozora. Djeca bi naročito za taj dan, očistila svoje cipele i stavila ih blizu kreveta kako bi se ujutru prvo njima obradovala.

Ljubav i seks Četiri jasna znaka otkrivaju da vaša veza ide u dobrom pravcu

Oprostite drugima dugove

U narodu postoji vjerovanje da će onome ko danas oprosti dug sljedeća godina biti bogata i plodna. Postoji i vjerovanje da danas ne treba nikoga podsjećati na dug, niti mu dodatno otežavati položaj zbog toga što je dužnik.

Šareni kolači u obliku ptice

Na jugu Srbije tradicionalno se na ovaj dan prave šareni kolači u obliku ptice. Zajedno sa pogačom i vinom odnose se u crkvu na osveštenje molitvom i vinom. Nakon toga, služe se gostima, a prije svih djeci.