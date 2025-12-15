Preminuo urednik portala N1 televizije Jasmin Mušanović

Urednik veb portala televizije N1 BiH Jasmin Mušanović iznenada je preminuo u 38. godini u svom rodnom gradu Brezi, a od njega su se oprostile i kolege sa N1.

- Dobra duša naše redakcije, uvijek širokog, d‌ječijeg osmijeha, otišao je na neko bolje mjesto - stoji u objavi kolega s N1.

Nakon što je završio Fakultet političkih nauka u Sarajevu, gotovo cijelu svoju novinarsku karijeru - jedanaest godina - proveo je radeći u ovoj medijskoj kući.

- Kao urednik veb portala od samog početka postojanja N1, ostavio je neizbrisiv trag u razvoju naših digitalnih platformi i brenda N1 u Bosni i Hercegovini, a ono još važnije – i u srcima svih kolega koji su s njim radili. Svojim radom izuzetno je doprinio i razvoju digitalnog novinarstva u Bosni i Hercegovini. Pored novinarstva, naš Jasmin je izuzetno volio muziku. Nastupajući na bh. rep sceni pod umjetničkim imenom Redneck, svojim je stihovima uveseljavao hiljade mladih u BiH, istovremeno ukazujući na probleme i izazove u bh. društvu - navodi se u objavi.

- Neke je vijesti teško napisati, a ovo je jedna od najtežih koje smo ikad objavili. Nedostajaćeš nam. Da doneseš energiju, pustiš muziku i da se glasno smijemo. Nedostajaćeš nam uz prvu kafu, na svim budućim zabavama i rođendanima; kad 'ima posla' i kad ga nema, kad je dan dosadan i kad je brejking. Riječi je sve manje, a tastatura, koju smo toliko puta zajedno 'prekucali', kao da više nema slova. Tuga je neopisiva - napisali su.