Srpsku jutros okovao minus, izmjereno i minus 7!

ATV

15.12.2025

Српску јутрос оковао минус, измјерено и минус 7!

Jutros u Republici Srpskoj hladno vrijeme. Najveći gradovi Srpske Banjaluka, Bijeljina, Doboj imali su decembarsko jutro sa minimalnih jedan stepen.

Najhladnije je bilo u Kalinoviku i Han Pijesku gdje je izmjereno čak minus sedam, podaci su RHMZ.

Minus šest izmjereno je u Gacku, stepen više u Srebrenici, dok su Bileća i Sokolac bili sa minus četiri.

Minus tri je bilo u Ribniku, a u Driniću i Mrkonjić Gradu po minus dva.

Najtoplije jutros je bilo u Mrakovoci gdje je izmjereno osam stepeni, a poslije njih dolazi Trebinje sa četiri stepena.

Danas se očekuje tmurno i maglovito. Tokom dana djelimično razvedravanje uz sunčane periode. Ponegdje, uglavnom na krajnjem sjeveru i jugoistoku oko rijeka i po kotlinama magla i niska oblačnost će se zadržavati tokom čitavog dana uz hladno vrijeme.

Na jugu, jugozapadu i planinama sunčano i toplo. Uveče ponovo česta magla na sjeveru i istoku.

Maksimalna temperatura vazduha od 3 do 11 stepeni, a na jugu do 17.

