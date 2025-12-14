Logo
Large banner

Sutra slavimo Svetog Avakuma: Za spas svoje duše izgovorite ove riječi

14.12.2025

21:39

Komentari:

0
Сутра славимо Светог Авакума: За спас своје душе изговорите ове ријечи
Foto: ATV

Pravoslavni vjernici sutra, 15. decembra slave Svetog proroka Avakuma

Sveti prorok Avakum je bio sin Asafatov. Bio je prorok šest stotina godina prije Hrista za vrijeme cara Manasije. Ovaj svetac je prorekao je opustošenje Jerusalima

Jednoga dana Avakakum je nosio ručak radnicima na njivi, kad mu se odjednom pojavio anđeo Gospodnji i obratio mu se – Odnesi ručak koji imaš u Vavilon Danilu, u jamu lavovsku.

Мирка Васиљевић-27102025

Scena

Od ovog biznisa Mirka Vasiljević mlati pare

Tada ga je anđeo uzeo za kosu i prenio ga u Vavilon, kod jame koju mu je naznačio, u koju je Danilo bio bačen po naređenju cara Kira. On je bio kažnjen jer se nije poklonio idolima. – Danile, Danile, primi ručak što ti ga posla Bog – viknu Avakum. Danilo je prihvatio ručak i pojeo ga.

Poslije toga je anđeo ponovo uzeo Avakuma i prenese u Judeju, nazad na njivu. Još je Avakum prorokovao o oslobođenju Jerusalima i vremenu Hristovom. Upokojio se u dubokoj starosti i sahranjen u mjestu Kela. Mošti su mu otkrivene u vreme Teodosija Velikog.

Na ovaj dan izgovorite ovu molitvu za spas duše:

Proroka Tvoga Avakuma, uspomenu Gospode slavimo, zato Te molimo, spasi duše naše.

(stil)

Podijeli:

Tagovi:

svetac

spasavanje

Crkva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Д‌јечак избоден на Вождовцу одбија да сарађује са полицијом

Srbija

D‌ječak izboden na Voždovcu odbija da sarađuje sa policijom

3 h

0
Мали Кристијан треба нашу помоћ!

Društvo

Mali Kristijan treba našu pomoć!

3 h

0
Расте број страдалих у Аустралији, убијено и дијете

Svijet

Raste broj stradalih u Australiji, ubijeno i dijete

3 h

0
Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

Društvo

Mila Čečavac (5) iz Dervente boluje genetske bolesti - izgradnja centra olakšala bi svakodnevnicu

3 h

0

Više iz rubrike

Мали Кристијан треба нашу помоћ!

Društvo

Mali Kristijan treba našu pomoć!

3 h

0
Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

Društvo

Mila Čečavac (5) iz Dervente boluje genetske bolesti - izgradnja centra olakšala bi svakodnevnicu

3 h

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Društvo

Gužva na ovim graničnim prelazima

11 h

0
МУП Српске покренуо кампању: Заштитимо дјецу од посљедица пиротехничких средстава

Društvo

MUP Srpske pokrenuo kampanju: Zaštitimo djecu od posljedica pirotehničkih sredstava

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

06

Oboren svjetski rekord: Više od 1.400 parova se ljubilo u isto vrijeme

22

02

Posljednja scena u "Tvrđavi" lomi srca: Junaci serije zapjevali "Maramu plavu", zna se kome je posvećena

21

57

Ubice otac i sin! Otkriveni novi detalji o terorističkom napadu u Sidneju

21

48

Obradović zabrinuo navijače Zvezde: Evo šta je rekao

21

42

Poznata turska pjevačica ipak nije pala? Uhapšena kćerka, osumnjičena za ubistvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner