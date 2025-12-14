Logo
Gužva na ovim graničnim prelazima

Izvor:

ATV

14.12.2025

12:29

Komentari:

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska
Foto: Tanjug/AP

Saobraćaj je danas pojačan na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina i Velika Kladuša na izlazu prema Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno po mjestimično vlažnim kolovozima, uz bolju vidljivost nego predhodnih dana kada je magla otežavala vožnju.

63f714b5d2b1c oblacno

Društvo

U Srpskoj jutros bolja vidljivost nego prethodnih dana

Niska oblačnost je prisutna u višim predjelima.

Granični prelaz

Granični prelaz Gradiška

Donja Gradina

Velika Kladuša

