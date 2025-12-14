Gužva na ovim graničnim prelazima

Izvor:
14.12.2025
Saobraćaj je danas pojačan na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina i Velika Kladuša na izlazu prema Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno po mjestimično vlažnim kolovozima, uz bolju vidljivost nego predhodnih dana kada je magla otežavala vožnju.
U Srpskoj jutros bolja vidljivost nego prethodnih dana
Niska oblačnost je prisutna u višim predjelima.
