Gužva na ovim graničnim prelazima

Saobraćaj je danas pojačan na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina i Velika Kladuša na izlazu prema Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno po mjestimično vlažnim kolovozima, uz bolju vidljivost nego predhodnih dana kada je magla otežavala vožnju.

Niska oblačnost je prisutna u višim predjelima.