Logo
Large banner

Evo kada je planirano povećanje plata budžetskim korisnicima u 2026.

Izvor:

SRNA

14.12.2025

10:23

Komentari:

0
Ево када је планирано повећање плата буџетским корисницима у 2026.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da je u narednoj godini planirano povećanja plata za budžetske korisnike, ali da će to biti moguće tek nakon prvog kvartala.

''Planirano je povećanje plata budžetskih korisnika, ali nikako od 1. januara, već kada sagledamo šta će se dešavati u prvom kvartalu. Kada vidimo da postoji prostor, onda ćemo povećati plate'', rekla je Vidovićeva.

Vidovićeva je istakla da postoji ambiciozan plan u vezi sa tržištem kapitala i osiguranja, te navela da će se tražiti rješenja za osnivanje dobrovoljnih penzijskih fondova da bi se dala mogućnost dodatne uplate onima koji to žele.

''Vidjeli ste da smo dosegnuli iznos od dvije milijarde isplate za penzije. Broj penzionera raste, kao i u svim drugim zemljama u regionu. Mi ćemo u narednom periodu krenuti u osnivanje još jednog dobrovoljnog penzijskog fonda u saradnji sa postojećim institucijama. Da promovišemo da mladi ljudi odvajaju novac u taj fond, da bi imali dodatnu isplatu uz redovnu penziju. To je na zapadu zaživjelo'', navela je Vidovićeva.

Зора Видовић

Republika Srpska

Vidović: Predloženi budžet rezultat analize, a ne spisak nečijih želja

Govoreći o planovima, ona je ukazala da je završen Nacrt zakona o platnom prometu, te da će početkom 2026. godine biti održana i javna rasprava.

''Taj zakon će u velikoj mjeri smanjiti cijenu platnog prometa, kako za građane, tako i za privredu. Značajno je usvajanje tog dokumenta'', poručila je Vidovićeva.

Ona smatra da će se u idućoj godini realizovati sve ono što je predviđeno strateškim dokumentima i da neće biti problema kada je riječ o ispunjenju budžeta.

Зора Видовић

Republika Srpska

Povećanje penzija i plata: Evo šta se sve predviđa budžetom za 2026. godinu

Neke od izmjena i dopuna poreza na dobit, dohodak, doprinose

Vidovićeva je napomenula da je Vlada Republike Srpske predložila izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit sa manjim izmjenama za oporezivanje kapitala i kada su pitanju banke, gdje se uvodi oporezivanje kamata koje banke naplaćuju kada kupuju obveznice Republike Srpske.

''Od 2015. godine banke su oslobođene oporezivanja kamata koje naplaćuju kada kupuju obveznice Srpske, jer smo tom mjerom nastojali stimulisati razvoj i te vrste finansijskog tržišta. Sada smatramo da je taj tržišni segment u velikom zamahu i da nema više potrebe za oslobađanjem od te vrste oporezivanja'', navela je Vidovićeva.

Ona je najavila da bi te zakonske izmjene trebale stupiti na snagu 1. januara, tako da će se oporezivati kamate na ono što se bude kupovalo poslije tog datuma.

илу-новац-19102025

Ekonomija

Od ovog mjeseca se može očekivati povećanje plata u Srpskoj

Vidovićeva je rekla da, kada su u pitanju porezi i dorpinosi koje plaćaju sitni preduzetnici, u narednoj godini neće biti povećanja osnovice za plaćanje doprinosa i da će po tom osnovu doći do smanjenja priliva sredstava u budžet.

''Kada je u pitanju dohodak i doprinosi kod plata radnika sa najnižom spremom, njima je minimalna plata povećana na 1.000 KM, ali smo predložili da 50 KM bude neoporezovano. To znači da na platu tih radnika od 1.000 KM poslodavac plaća obaveze na iznos od 950 KM, a na 50 KM ne plaća'', navela je Vidovićeva.

Podijeli:

Tagovi:

plata

povećanje plata

budžet

Zora Vidović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Повећање пензија и плата: Ево шта се све предвиђа буџетом за 2026. годину

Republika Srpska

Povećanje penzija i plata: Evo šta se sve predviđa budžetom za 2026. godinu

3 d

3
Од овог мјесеца се може очекивати повећање плата у Српској

Ekonomija

Od ovog mjeseca se može očekivati povećanje plata u Srpskoj

1 sedm

0
Минић са Савезом синдиката

Društvo

Za koji iznos će biti povećane plate u obrazovanju i kulturi

1 sedm

8
Министар најавио: Повећање плата за запослене у образовању и култури

Republika Srpska

Ministar najavio: Povećanje plata za zaposlene u obrazovanju i kulturi

1 sedm

0

Više iz rubrike

Жељезнице Српске увеле нови ред вожње: Ево када почиње да се примјењује

Društvo

Željeznice Srpske uvele novi red vožnje: Evo kada počinje da se primjenjuje

2 h

0
У Српској рођено 8 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 8 beba

2 h

0
И данас тмурно и веома хладно вријеме

Društvo

I danas tmurno i veoma hladno vrijeme

2 h

0
У Српској јутрос боља видљивост него претходних дана

Društvo

U Srpskoj jutros bolja vidljivost nego prethodnih dana

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

20

Muškarac izgorio u požaru: Policija ga pronašla u prizemlju kuće

11

12

Temperature u ovom gradu Grčke dosežu do -28°C, a zovu ga ''grčki Sibir''

11

07

Nekadašnja članica grupe ''Models'' prodaje fotografije na sajtu za odrasle

10

58

Vidić za američke medije o srpskom fudbalu: ''Imamo probleme u samom DNK naše igre''

10

46

Pucnjava na sidnejskoj plaži Bondi! Ima mrtvih, najmanje 13 ranjenih, uhapšene dvije osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner