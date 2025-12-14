Evo kada je planirano povećanje plata budžetskim korisnicima u 2026.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da je u narednoj godini planirano povećanja plata za budžetske korisnike, ali da će to biti moguće tek nakon prvog kvartala.

''Planirano je povećanje plata budžetskih korisnika, ali nikako od 1. januara, već kada sagledamo šta će se dešavati u prvom kvartalu. Kada vidimo da postoji prostor, onda ćemo povećati plate'', rekla je Vidovićeva.

Vidovićeva je istakla da postoji ambiciozan plan u vezi sa tržištem kapitala i osiguranja, te navela da će se tražiti rješenja za osnivanje dobrovoljnih penzijskih fondova da bi se dala mogućnost dodatne uplate onima koji to žele.

''Vidjeli ste da smo dosegnuli iznos od dvije milijarde isplate za penzije. Broj penzionera raste, kao i u svim drugim zemljama u regionu. Mi ćemo u narednom periodu krenuti u osnivanje još jednog dobrovoljnog penzijskog fonda u saradnji sa postojećim institucijama. Da promovišemo da mladi ljudi odvajaju novac u taj fond, da bi imali dodatnu isplatu uz redovnu penziju. To je na zapadu zaživjelo'', navela je Vidovićeva.

Republika Srpska Vidović: Predloženi budžet rezultat analize, a ne spisak nečijih želja

Govoreći o planovima, ona je ukazala da je završen Nacrt zakona o platnom prometu, te da će početkom 2026. godine biti održana i javna rasprava.

''Taj zakon će u velikoj mjeri smanjiti cijenu platnog prometa, kako za građane, tako i za privredu. Značajno je usvajanje tog dokumenta'', poručila je Vidovićeva.

Ona smatra da će se u idućoj godini realizovati sve ono što je predviđeno strateškim dokumentima i da neće biti problema kada je riječ o ispunjenju budžeta.

Republika Srpska Povećanje penzija i plata: Evo šta se sve predviđa budžetom za 2026. godinu

Neke od izmjena i dopuna poreza na dobit, dohodak, doprinose

Vidovićeva je napomenula da je Vlada Republike Srpske predložila izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit sa manjim izmjenama za oporezivanje kapitala i kada su pitanju banke, gdje se uvodi oporezivanje kamata koje banke naplaćuju kada kupuju obveznice Republike Srpske.

''Od 2015. godine banke su oslobođene oporezivanja kamata koje naplaćuju kada kupuju obveznice Srpske, jer smo tom mjerom nastojali stimulisati razvoj i te vrste finansijskog tržišta. Sada smatramo da je taj tržišni segment u velikom zamahu i da nema više potrebe za oslobađanjem od te vrste oporezivanja'', navela je Vidovićeva.

Ona je najavila da bi te zakonske izmjene trebale stupiti na snagu 1. januara, tako da će se oporezivati kamate na ono što se bude kupovalo poslije tog datuma.

Ekonomija Od ovog mjeseca se može očekivati povećanje plata u Srpskoj

Vidovićeva je rekla da, kada su u pitanju porezi i dorpinosi koje plaćaju sitni preduzetnici, u narednoj godini neće biti povećanja osnovice za plaćanje doprinosa i da će po tom osnovu doći do smanjenja priliva sredstava u budžet.

''Kada je u pitanju dohodak i doprinosi kod plata radnika sa najnižom spremom, njima je minimalna plata povećana na 1.000 KM, ali smo predložili da 50 KM bude neoporezovano. To znači da na platu tih radnika od 1.000 KM poslodavac plaća obaveze na iznos od 950 KM, a na 50 KM ne plaća'', navela je Vidovićeva.