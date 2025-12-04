Logo
Ministar najavio: Povećanje plata za zaposlene u obrazovanju i kulturi

Izvor:

ATV

04.12.2025

13:24

Foto: ATV

Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović najavio je povećanje plata za zaposlene u obrazovanju i kulturi u Republici Srpskoj.

Golubović je poslije sjednice Vlade izjavio da će Prijedlog zakona o izmjenama zakona o platama zaposlenih u osnovnim, srednjim školama i đačkim domovima i Prijedlog izmjena i dopuna zakona kada je riječ o zaposlenima u oblasti kulture biti upućeni u skupštinsku proceduru po hitnom postupku, čime će biti usklađene i povećane plate.

Prema njegovim riječima, povećane plata će dobiti svi nastavnici sa visokom stručnom spremom, stručni saradnici, pomoćnici direktora, bibliotekari, računovođe, voditelji produženog boravka u osnovnim i srednjim školama, đačkim domovima i zaposleni u oblasti kulture.

On je istakao da plata radnika sa visokom stručnom spremom oko 1.850 KM, dok će sa konačnim usklađivanjem i povećanjem osnovna neto plata zaposlenog u oblasti obrazovanja i kulture biti oko 1.915 KM.

"Izmjene ovih zakona koje sam naveo predstavljaju još jednu mjeru Vlade Srpske koje doprinose poboljšanju materijalnog statusa prosvjetnih radnika sa visokom stručnom spremom", , rekao je Golubović na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Ovim zakonima, dodao je, Vlada završava svoj dio sporazuma i u potpunosti dolazi do usklađivanja plata i koeficijenata sa zaposlenima u organima uprave.

On je naveo da je povećanje plata u više navrata ukupno iznosilo do 320 KM, a sredstva koja će biti obezbijeđena u budžetu Republike Srpske za 2026. godinu su približno 20 miliona KM za ove namjene.

Golubović je pojasnio da je razlog za donošenje ovih zakonskih rješenja sporazum potpisan 2023. godine između Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje i Sindikata obrazovanja, nauke i kulture o povećanju plata.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

