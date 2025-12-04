Logo
Selak: Orden novomučenika bihaćko-petrovačkih je zavjet i obaveza za budući rad

ATV

04.12.2025

14:10

2
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak odlikovan je jednim od najviših priznanja Eparhije bihaćko-petrovačke, ordenom novomučenika bihaćko-petrovačkih, koji mu je uručio Njegovo Preosveštenstvo episkop Sergije u manastiru Rmanj, na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice.

Selak je istakao da ovo odlikovanje predstavlja neizmjernu čast, ali i veliku obavezu.

„Duboko sam počastvovan blagoslovom i povjerenjem Njegovog Preosveštenstva episkopa Sergija. Dužnost svakog pravoslavnog Srbina je da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomogne obnovu svetinja i povratak ljudi na vjekovna ognjišta“, naveo je Selak.

Goran Selak i vladika Sergije

On je dodao da odlikovanje doživljava kao zavjet za budući rad.

“Nastaviću još snažnije da podržavam našu crkvu, naš narod i sve napore usmjerene na očuvanje našeg duhovnog i nacionalnog identiteta“, poručio je Selak.

Eparhija bihaćko-petrovačka dodijelila je odlikovanje za, kako je navedeno u povelji, „pokazanu ljubav prema Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi i pomoć u obnovi svetinja i brige prema našem narodu u mnogostradalnoj Krajini“.

Goran Selak

ministar

orden

