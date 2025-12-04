Sutra oblačno uz kišu, u višim predjelima snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti oblačno vrijeme sa povremenom kišom koja će u višim predjelima prelaziti u susnježicu i snijeg.

Poslije podne će doći do novog naoblačenja sa padavinama koje će se sa istoka tokom večeri širiti ka zapadu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena, na udare pojačana bura.

Jutarnja temperatura vazduha biće od dva do pet, na jugu do osam, u višim predjelima od nula stepeni, a dnevna od šest do 10, na jugu do 15, u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je u Srpskoj i FBiH oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama je padao i snijeg.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus jedan, Kneževo nula, Mrkonjić Grad i Čemerno dva, Kalinovik i Sokolac tri, Banjaluka, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Srbac, Srebrenica, Han Pijesak i Sarajevo četiri, Bijeljina, Zvornik i Foča pet, Višegrad, Gacko i Rudo šest, Bileća i Mostar 10 i Trebinje 11 stepeni Celzijusovih.