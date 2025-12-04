Logo
Džejson Stejtam se vraća u novom akcionom trileru

04.12.2025

14:20

Џејсон Стејтам се враћа у новом акционом трилеру
Foto: Youtube/Movie Trailers Source/screenshot

Studio "Blek ber" je premijerno objavio službeni trejler za nadolazeći akcioni triler "Shelter" sa Džejsonom Stejtamom u glavnoj ulozi, koji u bioskopima igra od 30. januara.

Radnja filma smještena je na udaljenom obalnom ostrvu, gdje povučeni muškarac Majkl Mejson spasava mladu djevojku iz smrtonosne oluje, čime oboje uvlači u veliku opasnost. Prisiljen da napusti izolaciju, Mejson se suočava sa turbulentnom prošlošću dok istovremeno nastoji da zaštiti djevojku, što ih vodi u napeto putovanje borbe za preživljavanje i iskupljenje. U filmu igraju i Bodhi Re Bretnak, Naomi Eki, Bil Naji, Harijet Volter, Bronson Veb i Danijel Mejs.

Film režira Rik Roman Vo, poznat po ostvarenjima "Grenland" i "Anđeo je pao", prema scenariju Varda Perija. Projekat je u početku bio najavljen pod rediteljskom palicom Baltazara Kormakura.

Stejtam pored ovog projekta ima i akcioni triler "Mutiny", čija je premijera zakazana za avgust. U njemu tumači tjelohranitelja optuženog za ubistvo svog prijatelja, tajlandskog milijardera.

Tag:

Džejson Stejtam

