Rada Manojlović: Sebe smatram divom i ne znam zašto to novinari ne pišu

04.12.2025

08:15

Komentari:

0
Rada Manojlović gostovala je u emisiji ''Nije lakno biti ja“ kod Živojina Krstića kada je otkrila kako sebe smatra divom.

Pjevačica je zamerila novinarima što je konstanstno oslovljavaju sa estradna pjevačica, umjesto epitetom ''diva“ koji ona u potpunosti predstavlja sve ove godine.

Scena

Potresno priznanje Rade Manojlović: ''Tjerali su nas da se slikamo gole''

“Ja inače sebe smatram divom i ne znam zašto to novinari ne pišu, napišu folk pjevačica, a ja sam diva. Ne razumijem kako oni to ne shvataju još uvijek. Old holivud, samo Sofija Loren… Diva bi trebalo da bude neko ko je autentičan, i koje svoj kroz godine, uvek akutuelan, tu i prisutan. Mislim da bi trebalo da promijene kako nas oslovljavaju. Treba odati počast nekome ko je jako autentičan i jako svoj, ko se nije povio i ko nije ništa uradio kako estrada nalaže i ko ne izgleda kako bi trebalo na estradi. Niti se oblačim kako se očekuje od pjevačice, nemam markirano na sebi nikada, nemam minđuše, nemam nakit, ni skup, ništa ne nosim, ne eksperimentišem sa frizurama, sa bojom. Isti pristup emisijama, isto se ponašam, nisam se ukalupila, isto lupim, i sada odvalim nešto”, tvrdi Manojlovićeva.

Gradovi i opštine

Potvrđeno za ATV: Rada Manojlović u Trebinju za doček Nove godine

Iako se pjevačice uvijek trude da izgledaju najbolje što mogu, mnoge se sureću sa nesigurnostima, ali ne i Rada koja je o sebi uvijek imala visoko mišljenje, prenosi Grand.

“Imam kompleks više vrijednosti. Ja sam sebi najljepša boginja otkad sam se rodila. Da bi ubijedio druge, moraš sam da vjeruješ u to. Baš volim sebe, ne bih da se ureknem, da me neko urekne, neko zlo oko”, rekla je Rada.

Rada Manojlović

