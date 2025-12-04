Ljekar osuđen na 30 mjeseci zatvora zbog ilegalnog davanja ketamina Metjuu Periju

Kalifornijski ljekar koji je snabdjeo ketaminom zvijezdu serije ''Prijatelji“ Metjua Perija osuđen je na 30 mjeseci zatvora u federalnom zatvoru, postavši prva osoba koja je dobila kaznu zbog smrti poznatog glumca usljed predoziranja, prema izvještaju Bi-Bi-Sija.

Dr Salvador Plasensija bio je među pet osoba optuženih u višegodišnjoj federalnoj istrazi o tome kako je Peri nabavljao disocijativni anestetik preko ilegalne mreže u Holivudu.

Peri, koji je imao 54 godine, pronađen je mrtav u svom domu u Los Anđelesu 2023. godine, nakon duge borbe sa depresijom i zavisnošću. Njegova porodica je tražila strogu kaznu za Plasensiju, nazivajući ga najodgovornijim i naglasila da je on više puta svjesno davao Periju drogu uprkos tome što je znao za njegove probleme.

Perijeva majka, Suzan Morison, dala je emotivnu izjavu sudu, podsjećajući na sudske zapise u kojima je Plasensija nazvala glumca ''kretenom“ i pitala koliko bi platio za ketamin. Rekla je da u vezi sa njenim sinom nije bilo ''ništa kretenski“ i da je ljekar, kao neko ko se zakleo da će štititi pacijente, trebalo drugačije da postupi.

Plasensija se takođe obratio porodici, izrazivši žaljenje i kajanje. Rekao je da ima dvogodišnjeg sina i da razmišlja o tome kako će mu jednog dana objasniti svoje postupke.

''Nisam uspio. Nema opravdanja. Ne mogu da vratim vrijeme. ''Trebalo je da ga zaštitim“, rekao je.

Sudija Šerilin Pis Garnet osudila ga je na 30 meseci zatvora i novčanu kaznu od 5.600 dolara. Nakon izricanja presude, odmah je prebačen u federalni pritvor. Tokom leta, Plasensija se izjasnio krivim po četiri tačke optužnice za distribuciju ketamina, za šta je maksimalna kazna bila 40 godina, a tužioci su tražili tri godine.

Preostale četiri osobe u slučaju, još jedan ljekar, Perijev asistent i dvije osobe koje su dale smrtonosnu dozu takođe su se izjasnile krivim. Njihove presude se očekuju u narednim mjesecima.

Peri je godinama javno govorio o svojoj borbi sa depresijom i zavisnošću. Njegova porodica je podnijela pisma sudu o uticaju zločina, naglašavajući da je njegov oporavak zavisio od toga da mu ljekar odbije da mu da lijekove. Naglasili su da ih je Perijeva smrt razorila i da je Plasensija više puta prekršio Hipokratovu zakletvu.

U pismu sudu, Plasensija je naveo da preuzima punu odgovornost za svoju ulogu u smrti glumca i da je njegova operacija bila u finansijskim problemima, zbog čega je... Ponude ''velikih suma novca“ bile su mu primamljive. Nakon hapšenja, predao se ljekarskoj licenci i zatvorio praksu.

