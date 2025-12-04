Maja Marinković dobila sepsu zbog silikona, hitno operisana

Kako Informer saznaje, Marinkovićeva je nakon pada u "Eliti" dobila sepsu što je bio glavni razlog urgentnosti njene operacije.

Kako smo saznali od njenog oca, Radomira Marinkovića Takija, ona se sada osjeća dobro i očekuje se njen skorašnji povratak u rijaliti, ali je zdravstveni problem koji je imala mogao da ima fatalan epilog.

Maja je pala u rijalitiju i tada je sve krenulo po zlu! Silikon joj se pomjerio, počeo je da curi... Čuo sam da je mogla da umre dok su joj vadili vještački materijal iz zadnjice, jer je dobila sepsu. Operacija je trajala dva i po sata, bilo je gusto, ali sada je dobro - kaže Taki i dodaje da ćerku nije video, ali ga svi uvjeravaju da je njeno stanje sada stabilno.

Nisam imao nikakav kontakt sa Majom, jer je to zabranjeno. Ne smije niko da je vidi od porodice. Kada se oporavi, vraćaju je u rijaliti. Volio bih da je vidim makar na par minuta, ali ne dozvoljavaju. Sa njom su ljudi iz produkcije, koji su mi rekli da je ona sada dobro. Doktor je sve odradio kako treba i vidjećemo kako će teći oporavak. Rekao sam joj još tada da joj to ne treba, da je zgodna i bez te vještačke zadnjice, ali ne vrijedi... Kad ona nešto naumi, niko ne može da je odvrati od toga. Meni je bitno samo da je ona sada dobro, to mi je najvažnije - rekao je Taki, koji ne krije svoju zabrinutost i koji je sve vrijeme na vezi sa medicinskim osobljem.

Inače, Maja Marinković je na svoj izgled do sada pukla više od 30.000 evra. Njen otac Taki Marinković je izjavio da je tim novcem mogla da plati učešće za jedan dobar stan.