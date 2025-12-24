Minić o odluci CIK-a: I ovu ćemo, kao i sve do sada, prevazići

24.12.2025
18:45
Komentari:1
Današnja, kao i mnoge druge odluke CIK-a ne rješavaju probleme, već komplikuju život i usporavaju suštinske stvari važne za građane, istakao je premijer Srpske Savo Minić.
- Svaki put kada se prevaziđe politička kriza i krene da se radi, slijedi novi korak unazad. I ovu ćemo, kao i sve do sada, prevazići. Uzalud im trud - istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Današnja, kao i mnoge druge odluke CIK-a ne rješavaju probleme, već komplikuju život i usporavaju suštinske stvari važne za građane.— Savo Minić (@minic_savo) December 24, 2025
Svaki put kada se prevaziđe politička kriza i krene da se radi, slijedi novi korak unazad.
I ovu ćemo, kao i sve do sada, prevazići. Uzalud im…
