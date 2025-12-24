Sindikat RTRS ne stoji iza tzv. anonimnog pisma!

Sindikat ne stoji iza tzv. anonimnog pisma objavljenog u pojedinim medijima i ne podržava ovakav način djelovanja, jer to nanosi štetu legitimnim i u zakonskom normativu prihvatljivim naporima da se dostignu osnovni ciljevi Sindikata - veće plate, dostojanstvo i bolji uslovi rada svakog zaposlenog na Javnom servisu RTRS-a, ističe se u saopštenju Sindikata RTRS-a.

Saopštenje Sindikata RTRS-a prenosimo u cjelosti:

Nezavisni sindikat radnika RTRS putem zvaničnog sajta Sindikata obraća se javnosti nakon upita medija da li stojimo iza tzv. anonimnog pisma koje je objavljeno u BiH portalu Kliks pod naslovom "RTRS se urušava iznutra". Stav Sindikata je da jasno i nedvosmisleno kažemo da ne stojimo iza ovog pisma i da se jasno ograđujemo od ovog pisma ali i ovakvog načina djelovanja jer smatramo da ono nanosi štetu sindikalnim naporima da uspostavimo kulturu dijaloga i djelujemo isključivo u zakonskom okviru i na način koji je propisao statut naše organizacije.

Podsjećamo da smo se do sada u javnosti oglašavali u više navrata ali uvijek sa jasnim dokazima, bilo da smo ukazivali na probleme ili ukoliko smo sa konkretnim prijedlozima tražili riješenja i uvijek sa potpisom! Stav rukovodstva Sindikata je da ćemo uvijek tako djelovati, dakle isključivo na transparentan i odgovoran način, sa potpisom na sve što radimo, ne baveći se manipulacijama ili krijući se iza drugih.