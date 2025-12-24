Logo
Pronaći adekvatna rješenja za pouzdano snabdijevanje strujom

Izvor:

SRNA

24.12.2025

17:08

Struja Elekticna energija Trafo stanica
Foto: ATV

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, predstavnici "Elektro-Doboja" i Privrednog savjeta opštine Teslić dogovorili su danas da se kroz zajedničke aktivnosti i inicijative nađu adekvatna rješenja s ciljem obezbjeđivanja stabilnog i pouzdanog elektrosnabdijevanja.

U tom kontekstu, Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske iniciralo je izradu akcionih planova, u okviru kojih bi operatori distributivnog sistema samostalno definisali konkretne mjere, aktivnosti i dinamiku realizacije, odnosno na koji način se uočeni problemi mogu sistemski i efikasno riješiti, saopšteno je iz Ministarstva.

Dogovoreno je da se kroz ove planove obezbijedi dugoročna stabilnost i kontinuitet u snabdijevanju električnom energijom, te da se u budućnosti uspostavi veći stepen pouzdanosti elektroenergetskog sistema.

Posebno je naglašena neophodnost ulaganja u distributivnu mrežu, kako bi se neočekivani i neplanirani prekidi u isporuci struje sveli na najmanju moguću mjeru.

Kao jedan od izraženih problema navedene su povremene obustave isporuke električne energije, naročito u ruralnim područjima tokom zimskih uslova i snježnih padavina, koje uzrokuju pad drveća na dalekovode.

Takvi prekidi, kako je istaknuto, prouzrokuju znatnu štetu privrednim subjektima, kako na opremi i mašinama, tako i na repromaterijalu koji koriste u svojim poslovnim aktivnostima.

Petar Đokić

električna energija

