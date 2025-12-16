Ford radikalno smanjuje ulaganja u električna vozila

Američki proizvođač automobila Ford najavio je radikalno smanjenje ulaganja u električna vozila i otpis sredstava od 19,5 milijardi dolara, što predstavlja najdramatičniji primjer povlačenja autoindustrije iz programa vozila na baterije.

Fordov otpis od 19,5 milijardi dolara predstavlja priznanje gubitka vrijednosti ulaganja u električna vozila koja više nisu isplativa.

Kompanija je odlučila da ukine proizvodnju modela F-150 Lightning EV, električnog kamiona T3 i električnih komercijalnih kombija, dok je raskinuta i zajednička proizvodnja baterija sa južnokorejskom firmom SK On.

Ford će umjesto toga razvijati produženi električni hibrid (EREV) koji koristi benzinski generator za punjenje baterije i više se fokusirati na hibride i benzince, prenosi Rojters.

Novi cilj kompanije predviđa da udio hibrida, EREV i EV do 2030. godine dostigne 50 odsto njene globalne prodaje, što bi predstavljalo značajan porast sa trenutnih 17 odsto.

Promjena strategije dolazi kao odgovor na slabiju potražnju za električnim vozilima u Sjedinjenim Američkim Državama, djelimično zbog politike administracije predsjednika Donalda Trumpa koja je smanjila subvencije i snizila standarde za emisije izduvnih gasova.

U novembru je prodaja električnih vozila u SAD, nakon isteka poreske olakšice od 7.500 dolara po vozilu, pala za oko 40 odsto međugodišnje.