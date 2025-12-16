Logo
Ford radikalno smanjuje ulaganja u električna vozila

Izvor:

Tanjug

16.12.2025

15:38

Форд радикално смањује улагања у електрична возила
Foto: Unsplash

Američki proizvođač automobila Ford najavio je radikalno smanjenje ulaganja u električna vozila i otpis sredstava od 19,5 milijardi dolara, što predstavlja najdramatičniji primjer povlačenja autoindustrije iz programa vozila na baterije.

Fordov otpis od 19,5 milijardi dolara predstavlja priznanje gubitka vrijednosti ulaganja u električna vozila koja više nisu isplativa.

Саобраћајна несрећа у Брусу

Hronika

Prve fotografije teške nesreće u kojoj je poginula djevojka

Kompanija je odlučila da ukine proizvodnju modela F-150 Lightning EV, električnog kamiona T3 i električnih komercijalnih kombija, dok je raskinuta i zajednička proizvodnja baterija sa južnokorejskom firmom SK On.

Ford će umjesto toga razvijati produženi električni hibrid (EREV) koji koristi benzinski generator za punjenje baterije i više se fokusirati na hibride i benzince, prenosi Rojters.

Novi cilj kompanije predviđa da udio hibrida, EREV i EV do 2030. godine dostigne 50 odsto njene globalne prodaje, što bi predstavljalo značajan porast sa trenutnih 17 odsto.

Moskva Kremlj

Svijet

Zelenski predložio božićno primirje, Kremlj odbio iz jednog razloga

Promjena strategije dolazi kao odgovor na slabiju potražnju za električnim vozilima u Sjedinjenim Američkim Državama, djelimično zbog politike administracije predsjednika Donalda Trumpa koja je smanjila subvencije i snizila standarde za emisije izduvnih gasova.

U novembru je prodaja električnih vozila u SAD, nakon isteka poreske olakšice od 7.500 dolara po vozilu, pala za oko 40 odsto međugodišnje.

