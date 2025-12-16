Logo
I penzioneri u BiH ove sedmice dobiće takozvanu 13. penziju

Izvor:

ATV

16.12.2025

15:20

И пензионери у БиХ ове седмице добиће такозвану 13. пензију
Foto: ATV

Sjajna vijest za penzionere u BiH koji su penziju zaradili u Hrvatskoj stiže iz tamošnjeg Fonda.

Naime, isplata godišnjeg dodatka na penziju, takozvana 13. penzija, trebala bi početi ove sedmice u Hrvatskoj, a dobiće ga svi penzioneri, uključujući i veliki broj korisnika koji žive u Bosni i Hercegovini.

Лидл

Region

Lidl otkrio važne detalje o platama potencijalnih radnika

Riječ je o prvom uvođenju ovog dodatka, a njegov iznos zavisi od dužine radnog staža.

Koliko će dobiti

Hrvatska vlada je krajem oktobra odlučila da vrijednost dodatka iznosi šest evra po jednoj godini penzijskog staža.

Prema procjenama, prosječan iznos dodatka biće oko 170 evra, dok će penzioneri s punim radnim stažom od 40 godina dobiti 240 evra.

Godišnji dodatak dobiće i korisnici porodičnih penzija, a iznos će se računati prema stažu preminulog osiguranika ili supružnika.

Полиција ФБиХ

Hronika

U Mostaru pronađeno tijelo žene

Isto važi i za korisnike invalidskih penzija, kao i za one s beneficiranim radnim stažom, piše "Večernji list".

"Razočaravajuće"

Dodatak neće biti predmet oporezivanja pod uslovom da korisnici imaju otvoren zaštićeni račun na koji će sredstva biti automatski preusmjerena.

Iz Sindikata penzionera Hrvatske poručuju da je iznos dodatka razočaravajući i da ne odražava stvarni doprinos ljudi koji su odradili cijeli radni vijek, ističući da će većina penzionera novac potrošiti na osnovne troškove, dugove ili pomoć porodici tokom praznika.

kolica

Ekonomija

Roditelji, oprez: Sa tržišta povučena dva modela dječijih kolica

Penzioneri s kojima su razgovarali hrvatski mediji navode da će im dodatak kratkoročno olakšati kraj godine, ali da će zbog rasta cijena i troškova života taj novac brzo biti potrošen.

