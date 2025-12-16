Logo
Budimir: Svjesni smo prijetnji, policija preduzima mjere na zaštiti građana

16.12.2025

15:02

Будимир: Свјесни смо пријетњи, полиција предузима мјере на заштити грађана
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da policija Srpske preduzima mjere na zaštiti svih građana i da je svjesna prijetnji od ekstremističkih i vjersko-radikalnih grupa u BiH.

Budimir je rekao da sada ne postoje informacije i izazovi koji bi mogli biti direktno povezani sa terorističkim napadom u Australiji, ali da je potrebno biti oprezan s obzirom na veliki broj radikalizovanih pojedinaca i grupa u BiH.

"Mi znamo da u BiH imamo određen broj radikala, a posebno u ovom trenutku kada se vraćaju sa ratišta sa Bliskog istoka. Policija Republike Srpske preduzima mjere da zaštiti sve građane. Svjesni smo prijetnji koje dolaze od tih ekstremističkih i vjersko-radikalnih grupa u BiH", istakao je Budimir.

Odgovarajući na pitanje da li Srpska treba pojačati mjere bezbjednosti uoči predstojećih praznika s obzirom na nedavni teroristički napad u Australiji na jevrejski praznik Hanuka, Budimir je rekao da za sada nema potrebe za tim, jer je stepen bezbjednosti već ranije podignut povodom praznika.

Ана Тришић Бабић-амбасадор Француске у БиХ

Republika Srpska

Trišić Babić sa ambasadorom Francuske u BiH: Srpska konstruktivan i pouzdan partner

"Procjenjivaćemo situaciju i to radimo iz dana u dan. Podignućemo stepen bezbjednosti ako bude bilo potrebno. Za sada nema nikakve potrebe za tim", rekao je Budimir.

On je istakao da građani Srpske ne treba da brinu i da policija radi svoj posao.

