Cvijanović: Tvrdnje da vlast u Srpskoj gradi bliže odnose sa Hrvatskom nego sa Srbijom su besmislice

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su najobičnija podmetanja i besmislice tvrdnje pojedinih medija da vlast u Republici Srpskoj, kako navode, gradi bliže odnose sa Hrvatskom nego sa Srbijom.

Upitana da prokomentariše ove medijske napise, kao i da vlast predvođena SNSD-om "toleriše izgradnju odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori", Cvijanović je rekla za Srnu da je očito da postoji mašinerija koja nastoji produkovati tu temu, ali postoji i zdrav razum koji ima logičan odgovor na ta podmetanja.

"I šta god ko pričao, Srbija je i najvažniji i najprirodniji oslonac za Republiku Srpsku. Da li to stvarno treba nekome objašnjavati? Upravo su oni koji su na svaki način ili kritikovali ili podmetali klipove da bi spriječili tu saradnju, sad počeli da pričaju kako se Republika Srpska, pod vođstvom SNSD-a tobože okreće Hrvatskoj. To je glupost", poručila je Cvijanović, koja je i potpredsjednik SNSD-a.

Što se Hrvatske tiče, dodala je Cvijanović, imamo interes da realizujemo infrastrukturne projekte kao što je granični prelaz u Gradišci, zato što je to u interesu naših građana i naše privrede.

"Kada je riječ o Trgovskoj gori, tu imamo interes da zaštitimo svoje građane. Oba ova pitanja su prvenstveno predmet rada institucija BiH, a ona je pokazala hroničnu nesposobnost da se bavi bilo kojim životnim pitanjem, pogotovo ako se odnosi na teritoriju Republike Srpske, mada nisu sposobne da nešto urade ni u FBiH", istakla je Cvijanović.

Ona je podsjetila da je političko Sarajevo blokiralo i nekoliko važnih projekata sa Srbijom, opet zato što su oni važni za Republiku Srpsku.

"A, konačno, i da kažem da je višedimenzionalna glupost teza, koja se nadahnuto plasira od pojedinih kobajagi znalaca, kako je kao 'Milorad Dodik ušao u pregovore sa Amerikancima o skidanju sankcija bez konsultacija sa Beogradom'. Glupo je postavljena teza, pa je glupa i sva razrada koju su 'dušebrižnici' u vezi s njom razvili", naglasila je Cvijanović.