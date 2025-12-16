Do 1.450 KM: Minić objavio koliki će biti minimalac

Premijer Republike Srpske Savo Minić predstavio je danas, 16. decembra, narodnim poslanicima Prijedlog programa ekonomskih reformi u periodu 2026-2028. kojim je projektovan privredni rast po stopama 2,6 odsto, 2,9 odsto i 3,1 odsto.

On je rekao da u Vladi očekuju pozitivan doprinos spoljnotrgovinske razmjene, stabilno tržište, povećanje izvoza usluga, te potencijalno otvaranje kanala prodaje.

Svijet Tramp traži pet milijardi dolara odštete

"Inflacija u BiH je ubrzala sa 1,4 odsto u 2024. na 3,9 odsto tokom prvih devet mjeseci 2025, uglavnom zbog viših cijena hrane, usluga i snažnih pritisaka na plate. Procjenjuje se da će inflacija do kraja godine dostići nivo od četiri odsto, uz postepeno smanjenje na 3,3 odsto u 2026. i tri posto u 2027. godini", rekao je Minić.

Minimalne plate

On je podsjetio da je poznato da će u narednoj godini najniža neto plata u Republici Srpskoj iznositi 1.000 KM, te da će najniže neto plate, u zavisnosti od stepena stručne spreme potrebne za obavljanje određenog posla, iznositi od 1.050 KM do 1.450 KM.

Na dnevnom redu 17. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske je i Prijedlog budžeta u iznosu od 7,4 milijardi KM, što je 659 miliona KM više nego u odnosu na Drugi rebalans budžeta za ovu godinu.

Ljubav i seks Zatražila razvod nakon 25 godina braka jer joj je muž pojeo posljednje parče torte

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona kojim se u potpunosti zabranjuje pušenje u svim zatvorenim prostorima u Republici Srpskoj, te se po prvi put reguliše oblast pušenja elektronskih cigareta.

Narodni poslanici će raspravljati i o nekoliko izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za one korisnike koji su dobili negativno mišljenje u 2023. godini. Među njima su i gradovi Banjaluka i Bijeljina.