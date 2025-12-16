Sa BiH tržišta povučen fen za kosu: Evo koja marka je u pitanju

Izvor:
SRNA
16.12.2025
10:03
Komentari:0
Sa tržišta BiH povučen je fen za kosu iz Kine zbog opasnosti od pregrijavanja i požara, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.
Ispitivanjem je utvrđeno da se fen za kosu prilikom upotrebe može pregrijati i zapaliti zbog čega predstavlja ozbiljan rizik po potrošače.
Ekonomija
Sa BiH tržišta povučeno skoro 6.000 proizvoda: Evo koji su pokazali visoki rizik za potrošače
Riječ je o fenu "Babyliss'' model D563DE.
Uvoznik je preduzeo mjere povlačenja proizvoda sa tržišta, dok se potrošačima preporučuje da predmet prestanu koristiti i vrate u prodavnicu gdje je kupljen, dodaje se u saopštenju.
Društvo
3 d0
Društvo
3 d0
Auto-moto
3 sedm0
Svijet
3 sedm0
Najnovije
Najčitanije
10
15
10
08
10
03
09
59
09
54
Trenutno na programu