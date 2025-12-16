Sa BiH tržišta povučen fen za kosu: Evo koja marka je u pitanju

Sa tržišta BiH povučen je fen za kosu iz Kine zbog opasnosti od pregrijavanja i požara, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Ispitivanjem je utvrđeno da se fen za kosu prilikom upotrebe može pregrijati i zapaliti zbog čega predstavlja ozbiljan rizik po potrošače.

Riječ je o fenu "Babyliss'' model D563DE.

Uvoznik je preduzeo mjere povlačenja proizvoda sa tržišta, dok se potrošačima preporučuje da predmet prestanu koristiti i vrate u prodavnicu gdje je kupljen, dodaje se u saopštenju.