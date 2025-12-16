Logo
Uhapšen direktor Doma penzionera Tuzla!

16.12.2025

12:53

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su u utorak oko 12 sati direktora Doma penzionera Tuzla Mirsada Bakalovića, saznaje Istraga.ba. Bakalović je, kako piše ovaj portal, prvobitno pozvan u prostorije MUP-a TK, a onda je postupajući tužilac Tužilaštva TK izdao naredbu za lišenje slobode.

On je uhapšen zbog propusta u protivpožarnom sistemu u Doma penzionera Tuzla.

Podsjetimo, požar u Domu penzionera Tuzla izbio je 4. novembra ove godine. Od posljedica gušenja ugljen-monoksidom stradalo je 16 osoba, dok je jedna osoba smrtno stradala od zadobivenih opekotina. Prema prvobitnom nalazu vještaka, požar je nastao kao posljedica kratkog spoja na provodnicima priključnog kabla radioprijemnika, koji je u vrijeme nastanka požara bio priključen u utikač, stisnut između madraca na krevetu, zida i metalnog dijela kreveta u sobi jednog od štićenika Doma penzionera Tuzla. Osnovni uzrok je prvo mehaničko, a zatim i termičko opterećenje kabla.

пожар тузла дом пензионера

BiH

Još nema imena odgovornih za požar u Domu penzionera i smrt 17 osoba

“Nalaz i mišljenje vještaka o uzrocima požara su početni dio istražnih radnji koje se provode i koje će u daljem radu biti provedene kako bi se utvrđivala odgovornost i propusti, u cilju prikupljanja činjenica da li bi posljedice bile izbjegnute ili umanjene”, saopšteno je iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Ali, da li je bilo propusta u protivpožarnoj zaštiti, do sada nije službeno utvrđeno. Međutim, prema informacijama Istrage, postojali su brojni propusti prilikom aktiviranja sistema zaštite i ventilacije.

струја-сат

Republika Srpska

Hoće li biti poskupljenja struje u Srpskoj od 1. januara?

Prema zvaničnim podacima, poslove protivpožarne zaštite obavljala je firma INPROZ. Sve poslove firmi koja je u vlasništvu porodice njegovog stranačkog kolege Bakalović je dodijelio putem direktnog sporazuma, kako bi se izbjegao postupak javnih nabavki.

Dom penzionera

Tuzla

požar

hapšenje

direktor

