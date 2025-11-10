Predviđene subvencije od 250.000 KM domovima penzionera Banjaluka i Trebinje

Budžetom Republike Srpske za ovu godinu predviđeno je po 250.000 KM za subvencije domovima penzionera Banjaluka i Trebinje za poboljšanje poslovanja i stvaranja boljih uslova za korisnike ustanova, rečeno je Srni u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

S ciljem obavljanja djelatnosti zbog kojih su osnovani, Vlada Republike Srpske vrši blagovremena imenovanja i razrješenja organa domova, daje saglasnost na statute domova i traži kvalitetno i stručno obavljanje poslova u skladu sa zakonom, navode u resornom ministarstvu u čijoj su nadležnosti ova dva doma penzionera.

Kao osnivač, Vlada Republike Srpske i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite od menadžmenta domova traže i očekuju maksimalnu zaštitu korisnika u svakom pogledu, ističu u Ministarstvu.