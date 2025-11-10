Ova zemlja je uvela vozačku dozvolu na mobilnoj aplikaciji

Vlasnici automobila u Njemačkoj više ne moraju da nose plastičnu vozačku dozvolu – sada mogu sve obaviti putem mobilne aplikacije.

Nova digitalna vozačka dozvola dostupna je preko aplikacije „i-Kfz“, koju građani mogu besplatno preuzeti na svoje telefone sa iOS ili Android operativnim sistemom. Policija već priznaje ovu verziju kao važeći dokument, potvrdili su njemački ministri saobraćaja i digitalizacije Patrik Šnajder i Karsten Vildberger, zajedno sa direktorom Savezne uprave za motorna vozila (KBA) Rišardom Daumom.

Ova promjena deo je šire digitalizacije javne uprave, a cilj je da se vozačima olakša svakodnevni život i smanji administrativna papirologija.

Proces prelaska na digitalnu vozačku dozvolu jednostavan je: korisnik u aplikaciji unosi broj registracije vozila ili jednostavno skenira QR kod sa postojeće kartice, a potom potvrđuje svoj identitet elektronskim putem – putem lične karte ili biometrijskog skeniranja.

Zvaničnici ističu da će ovaj sistem u narednim mesecima biti dodatno unaprijeđen, kako bi sve više vozača moglo koristiti digitalnu verziju umjesto plastične kartice, piše Poslovni.hr