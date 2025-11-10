Logo
Large banner

Ova zemlja je uvela vozačku dozvolu na mobilnoj aplikaciji

10.11.2025

13:41

Komentari:

0
Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији
Foto: Unsplash

Vlasnici automobila u Njemačkoj više ne moraju da nose plastičnu vozačku dozvolu – sada mogu sve obaviti putem mobilne aplikacije.

Nova digitalna vozačka dozvola dostupna je preko aplikacije „i-Kfz“, koju građani mogu besplatno preuzeti na svoje telefone sa iOS ili Android operativnim sistemom. Policija već priznaje ovu verziju kao važeći dokument, potvrdili su njemački ministri saobraćaja i digitalizacije Patrik Šnajder i Karsten Vildberger, zajedno sa direktorom Savezne uprave za motorna vozila (KBA) Rišardom Daumom.

Ova promjena deo je šire digitalizacije javne uprave, a cilj je da se vozačima olakša svakodnevni život i smanji administrativna papirologija.

gajanin 2

Banja Luka

Gajanin: Diplomci pokazuju odlične rezultate, u narednoj godini velike investicije

Proces prelaska na digitalnu vozačku dozvolu jednostavan je: korisnik u aplikaciji unosi broj registracije vozila ili jednostavno skenira QR kod sa postojeće kartice, a potom potvrđuje svoj identitet elektronskim putem – putem lične karte ili biometrijskog skeniranja.

Zvaničnici ističu da će ovaj sistem u narednim mesecima biti dodatno unaprijeđen, kako bi sve više vozača moglo koristiti digitalnu verziju umjesto plastične kartice, piše Poslovni.hr

Podijeli:

Tag:

Vozačka dozvola

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гајанин: Дипломци показују одличне резултате, у наредној години велике инвестиције

Banja Luka

Gajanin: Diplomci pokazuju odlične rezultate, u narednoj godini velike investicije

3 h

0
Љекари забринути: Нешто се чудно десило са вирусом грипа

Zdravlje

Ljekari zabrinuti: Nešto se čudno desilo sa virusom gripa

3 h

0
Магарица Тинсел освојила ТикТок својим изгледом

Zanimljivosti

Magarica Tinsel osvojila TikTok svojim izgledom

3 h

0

Više iz rubrike

Фатална грешка приликом одмрзавања вјетробрана: Довољан је један корак да избјегнете штету

Auto-moto

Fatalna greška prilikom odmrzavanja vjetrobrana: Dovoljan je jedan korak da izbjegnete štetu

7 h

0
Светислав Благојевић Фрња

Auto-moto

Svetislav zbog saobraćajnih kazni morao da promijeni ishranu

23 h

1
Радари у ЗДК

Auto-moto

Vozači, budite oprezni: Dva nova radara počela s radom

2 d

2
Ове марке аутомобила највише коштају возаче

Auto-moto

Ove marke automobila najviše koštaju vozače

2 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

29

Dodik i Karan u Rogatici: Vođena odlučna borba za odbranu Srpske, svijet sada vidi pravu priču

16

27

Fenerbahče dolazi oslabljen u goste Partizanu

16

22

"Sitni manipulator" Cvijanović tuži Stanivukovića, evo i zbog čega

16

07

Miroslav Ilić se plašio Arkana, čak ga je i tukao zbog žene Bore Čorbe

16

03

Bivši premijer Ukrajine: Zelenski vodi zemlju u propast

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner