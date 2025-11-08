Ove marke automobila najviše koštaju vozače

Popravke automobila u Njemačkoj i drugim zemljama sve su skuplje, a najnovije istraživanje firme Karlu, objavljeno u izvještaju njemačkog portala Finanztip, otkriva koje marke najviše pogađaju džepove vozača.

Rezultati su jasni: njemački proizvođači dominiraju listom najskupljih servisa.

Prema podacima, BMW je najskuplji s prosječnim troškom popravke od čak 1.140 evra. Slijede ga Audi (989 evra) i Mercedes (942 evra), dok Volkswagen zauzima četvrto mjesto s 767 evra po popravci. Tek nakon njih dolaze strane marke poput Forda, Hyundaija i Škode, dok Opel zatvara listu s najnižim prosječnim troškom od 375 evra.

Gledajući pojedinačne modele, dominacija njemačkih proizvođača još je izraženija. Prvih osam mjesta zauzimaju isključivo njemački automobili. Na vrhu je BMW serije 5, čiji vlasnici u prosjeku plaćaju 1.525 evra za popravke. Audi je zastupljen s tri modela – A1 (1.235 evra), A8 (1.200 evra) i Q3 (1.135 evra) – dok se među najskupljima nalaze i Mercedes CLA, S-klasa te GLC.

Iskusni automehaničari znaju bolje od ikoga koji automobili traju godinama, a koji samo prazne novčanike. U novom viralnom videu TikTok profila Eich Brothers Automotive, nekoliko stručnjaka za popravke otkrilo je modele koje nikad ne bi preporučili ni najgorem neprijatelju.

To su vozila koja se, prema njima, najčešće pojavljuju u servisima ili imaju najgoru reputaciju među mehaničarima. Dva Chevroleva modela dobila su najviše kritika.

„Imamo ih u radionici gotovo svaki dan. Motori im otkazuju, curi ulje, problemi ne prestaju”, rekao je mehaničar Skot. Njegov kolega Garrett se složio i dodao da je i Ševi kruz jednako loš izbor.

Mehaničar Patrik podsjetio je na ozloglašeni Ford Pinto iz 1970-ih.

„Stražnji dio imao je katastrofalno lošu konstrukciju. Kad bi ih neko udario odostraga, često bi planuli na cesti”, rekao je.

Ford je, prisjeća se, radije isplatio porodicama žrtava nego što je odmah proveo opoziv. Iako to nije sasvim tačno — firma je 1978. pokrenula „dobrovoljni opoziv“ — reputacija Pintoa ostala je nepopravljivo narušena.

Posebno upozorenje postoji i za ljubitelje Kije i Hjundajia.

„Bilo koja Kia ili Hjundaji bez produženog jamstva, ne kupujte, osim ako planirate kupiti i novi motor. Ili mjenjač. Ili oboje”, upozorio je AJ.

Ove marke već godinama imaju problema s mjenjačima i motorima, a 2022. su Kia i Hyundai povukli više od 120.000 vozila zbog kvara na elektronskoj pumpi za ulje. Prema časopisu GEARS, njihovi A6 automatski mjenjači stvaraju probleme još od 2009. godine.

Mehaničar Holden ne preporučuje Jugo.

„Nikad nisam radio na Yugu, ali sve što sam čuo o njemu bilo je katastrofalno”, rekao je Holden, koji je opisao Yugo kao „najgori auto ikada“.

Automobil koji je proizvodila Zastava često se opisivao kao nepouzdan i loše sastavljen, a proizvodnja je ugašena 2008. godine. U 2016. godini TIME ga je uvrstio na listu 50 najgorih automobila svih vremena. Zanimljivo, planira se povratak marke Yugo 2027. godine.

Mehaničar Ty upozorava i na nove Fordove automobile. „Ti modeli imaju trocilindarske motore s tzv. vet belt sistemom, pogonskim remenom koji se nalazi unutar motora i podmazuje uljem. S vremenom se taj remen troši i raspada, a sitne čestice završavaju u ulju, začepljuju kanale i mogu uzrokovati ozbiljan kvar motora”, objašnjava.

Ford je 2024. godine povukao više od 100.000 vozila Fokus i EkoSport upravo zbog tog problema. Kvar dovodi do naglog gubitka pritiska ulja, a time i mogućeg gašenja motora u vožnji. Ipak, prema britanskom BBC-jevom Vačdogu, Ford nije pristao besplatno popraviti sva vozila pogođena kvarom, prenosi Dnevno.