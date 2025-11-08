Logo
Large banner

Manekenka šokirala nakon razvoda: Plakala sam, njegov polni organ je kao tri limenke

Izvor:

Agencije

08.11.2025

13:48

Komentari:

0
Хејли Калил
Foto: Screenshot

Manekenka i influenserka Hejli Kalil (33) izazvala je veliku pažnju javnosti nakon što je u "Tvič" prenosu uživo otkrila neobične razloge za razvod od bivše NFL zvijezde Meta Kalila.

Par, koji se vjenčao 2015. godine, zvanično se razišao 2022. godine, a Hejli je tada kao razlog navela "nepomirljive razlike".

Северина

Scena

Severina se razbila usred koncerta

Met Kalil, nekadašnji ofanzivni linijaš Minesota Vikingsa, bio je četvrti pik na NFL draftu 2012. godine, a tokom svoje karijere nastupao je i za Karolina Panterse i Hjuston Teksans.

U razgovoru sa Marlonom Garsijom, Hejli je iznijela detalje iz njihovog braka, ističući da je ključni problem bio u njihovom intimnom životu. Prema njenim riječima, Metova "prevelika obdarenost" činila je seksualne odnose izuzetno teškim.

"Bio je kao dvije limenke Koka-Kole naslagane jedna na drugu, a možda i treća. Intimnost je bila nemoguća, često bih završila u suzama. Probali smo sve – terapeute, ljekare, istraživala sam razne tretmane... Moj život je komedija koja se sama piše", izjavila je Hejli kroz smijeh, dodajući da Met po tom pitanju "pripada u 0,01 odsto populacije".

Kasnije je pojasnila da je taj dio razgovora izvučen iz konteksta i da ne oslikava cjelokupnu sliku njihovog odnosa.

"Izuzetno poštujem njegovu privatnost i sve što smo dijelili. Tokom našeg jednoipočasovnog razgovora dotakli smo se mnogo dubljih tema – ljubavi, ličnog rasta i povezanosti. Nažalost, izdvojen je samo jedan segment koji ne daje pravu sliku", dodala je ona.

Полиција ФБиХ

Hronika

Stravična nesreća u Sarajevu: Vozio u rikverc i pokosio dječaka

Oboje su u međuvremenu nastavili sa svojim životima. Met se prošle godine oženio manekenkom Kejlani Asmus, dok je Hejli i dalje aktivna na društvenim mrežama. Iako je povremeno povezuju sa poznatim glumcima, ona tvrdi da trenutno nije u ozbiljnoj vezi.

Podijeli:

Tagovi:

manekenka

Seks

Seksualni odnosi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Умро Владимир Вукчевић

Srbija

Umro Vladimir Vukčević

3 h

0
Поплаве у Лесковцу

Srbija

Drama kod Leskovca se nastavlja: Domaćinstva i dalje pod vodom

3 h

0
Грађани у Тузли траже оставке након пожара у Дому пензионера и подвођења малољетница

Gradovi i opštine

Građani u Tuzli traže ostavke nakon požara u Domu penzionera i podvođenja maloljetnica

3 h

0
Познато вријеме и мјесто сахране Петра Шарића

Banja Luka

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Petra Šarića

3 h

0

Više iz rubrike

Северина

Scena

Severina se razbila usred koncerta

3 h

0
Познати пјевач шокирао признањем: ''Плаћао сам алиментацију, па сазнао да дијете можда није моје''

Scena

Poznati pjevač šokirao priznanjem: ''Plaćao sam alimentaciju, pa saznao da dijete možda nije moje''

5 h

0
Прекинут концерт Емине Јаховић на ком је гостовала трудна Милица

Scena

Prekinut koncert Emine Jahović na kom je gostovala trudna Milica

17 h

0
Земљотрес на друштвеним мрежама због Бресквице

Scena

Zemljotres na društvenim mrežama zbog Breskvice

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

44

Dodik i Karan u posjeti višečlanoj porodici Miljić kod Lopara

16

38

Udes na auto-putu u BiH, saobraća se jednom trakom

16

35

Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu, opozicija Šmitovi šegrti u prljavoj raboti protiv Srpske

16

29

Uhapšeni u Srpskoj zbog slučaja "snajperisti u Srbiji" predat Službi za strance

16

29

Renovirali zgradu, pa doživjeli horor: Radnicima se sledila krv u žilama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner