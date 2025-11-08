Manekenka šokirala nakon razvoda: Plakala sam, njegov polni organ je kao tri limenke

Manekenka i influenserka Hejli Kalil (33) izazvala je veliku pažnju javnosti nakon što je u "Tvič" prenosu uživo otkrila neobične razloge za razvod od bivše NFL zvijezde Meta Kalila.

Par, koji se vjenčao 2015. godine, zvanično se razišao 2022. godine, a Hejli je tada kao razlog navela "nepomirljive razlike".

Met Kalil, nekadašnji ofanzivni linijaš Minesota Vikingsa, bio je četvrti pik na NFL draftu 2012. godine, a tokom svoje karijere nastupao je i za Karolina Panterse i Hjuston Teksans.

U razgovoru sa Marlonom Garsijom, Hejli je iznijela detalje iz njihovog braka, ističući da je ključni problem bio u njihovom intimnom životu. Prema njenim riječima, Metova "prevelika obdarenost" činila je seksualne odnose izuzetno teškim.

"Bio je kao dvije limenke Koka-Kole naslagane jedna na drugu, a možda i treća. Intimnost je bila nemoguća, često bih završila u suzama. Probali smo sve – terapeute, ljekare, istraživala sam razne tretmane... Moj život je komedija koja se sama piše", izjavila je Hejli kroz smijeh, dodajući da Met po tom pitanju "pripada u 0,01 odsto populacije".

Kasnije je pojasnila da je taj dio razgovora izvučen iz konteksta i da ne oslikava cjelokupnu sliku njihovog odnosa.

"Izuzetno poštujem njegovu privatnost i sve što smo dijelili. Tokom našeg jednoipočasovnog razgovora dotakli smo se mnogo dubljih tema – ljubavi, ličnog rasta i povezanosti. Nažalost, izdvojen je samo jedan segment koji ne daje pravu sliku", dodala je ona.

Oboje su u međuvremenu nastavili sa svojim životima. Met se prošle godine oženio manekenkom Kejlani Asmus, dok je Hejli i dalje aktivna na društvenim mrežama. Iako je povremeno povezuju sa poznatim glumcima, ona tvrdi da trenutno nije u ozbiljnoj vezi.