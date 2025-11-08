Pjevačica poslije razvoda progovorila o novoj ljubavi

Pjevačica Marija Mikić nakon što se razvela prije četiri mjeseca otkrila je da je spremna za novu ljubav.

Marija Mikić stavila je tačku na brak sa Jovanom Pantićem, sa kojim ima dvoje d‌jece, a samo par mjeseci nakon razvoda, kako kaže, spremna je da u svoj život primi novu ljubav.

"Kod mene u životu je sve uvijek bilo iznenada i slučajno, nikad ne znam. Možda ja budem zaljubljena dok izađe ovaj intervju", priča pjevačica iza koje je turbulentan period.

Sem što se razvela, Marija je napravila i pauzu u svojoj karijeri zbog operacije glasnih žica, na koju je morala da ide dva puta.

"Vratila sam se iz Istanbula, bila sam na finalnoj kontroli kod svog doktora, ovom prilikom veliki pozdrav za njega. Dobila sam najlepše moguće vijesti, to sam i znala po pjevanju, ali ajde da i on to potvrdi i kaže. Presrećna sam, mogu da nastavim tamo gdje sam stala, još bolja i odmornija", otkriva za Informer.

Za svoju publiku najavila je novitete, a evo šta kaže za dugo očekivani album.

"Ne želim da bude ništa na brzinu, ipak je to moj prvi album. To tu stoji, okolnosti se uvijek tako naprave, što se kaže "praviš planove a Bog ti se smije". Mislim da je proljeće pravi termin. Uskoro ću izbaciti pjesmu koja je meni omiljena na cijelom albumu, ne znam da li je to pravi izbor, ali radim kako mi moje srce i duša kažu", otkriva Marija i dodaje da će snimiti i duet sa poznatim pjevačem, čije ime još ne želi da otkriva.