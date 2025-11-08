Logo
Large banner

RiTE Ugljevik konačno na mreži

Izvor:

ATV

08.11.2025

17:39

Komentari:

0
РиТЕ Угљевик коначно на мрежи
Foto: ATV

RiTE Ugljevik ponovo je ušao u mrežu danas od 17 časova.

Састанак

Republika Srpska

Dodik sa Gajićem, rukovodstvom i predstavnicima Sindikata RiTE Ugljevik

"Termoelektrana Ugljevik od danas je opet na mreži, a mangupi koji su pravili nered će odgovarati", rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa novim rukovodstvom Rudnika i Termoelektrane Ugljevik i načelnikom opštine Draganom Gajićem.

Dodik je rekao da će ovo preduzeće živjeti, ali da ne smiju da ga ruše domaći ljudi. Zahvalio je načelniku Gajiću jer je mogao da dobije pravovremene informacije o svemu i na osnovu njih preduzme sve neophodne korake.

Opština zavisi od Rudnika i Termoelektrane Ugljevik, zaključeno je na sastanku.

Podijeli:

Tag:

RiTE Ugljevik

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Идете преко границе: Пазите на ово - може вас завити у црно

Društvo

Idete preko granice: Pazite na ovo - može vas zaviti u crno

4 h

0
Марија Појужина

Društvo

Udala si se, nisi više dijete poginulog borca: Sramna poruka nezaposlenoj Mariji iz Nevesinja

5 h

0
Хоће ли измјене довести до мањих минималних пензија

Društvo

Hoće li izmjene dovesti do manjih minimalnih penzija

5 h

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

43

Otvoren šesti Sajam "Plodovi sela malih proizvođača"

19

37

Koliko je razvijeno žensko preduzetništvo u Republici Srpskoj?

19

31

Gastro bar: Spoj turizma i gastronomije

19

23

Bolovanje - pravo ili zloupotreba?

19

19

Poskupljuje gorivo u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner