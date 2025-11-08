RiTE Ugljevik konačno na mreži

Republika Srpska Dodik sa Gajićem, rukovodstvom i predstavnicima Sindikata RiTE Ugljevik

"Termoelektrana Ugljevik od danas je opet na mreži, a mangupi koji su pravili nered će odgovarati", rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa novim rukovodstvom Rudnika i Termoelektrane Ugljevik i načelnikom opštine Draganom Gajićem.

Dodik je rekao da će ovo preduzeće živjeti, ali da ne smiju da ga ruše domaći ljudi. Zahvalio je načelniku Gajiću jer je mogao da dobije pravovremene informacije o svemu i na osnovu njih preduzme sve neophodne korake.

Opština zavisi od Rudnika i Termoelektrane Ugljevik, zaključeno je na sastanku.