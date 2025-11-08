RiTE Ugljevik konačno na mreži

Izvor:
ATV
08.11.2025
17:39
RiTE Ugljevik ponovo je ušao u mrežu danas od 17 časova.
Republika Srpska
Dodik sa Gajićem, rukovodstvom i predstavnicima Sindikata RiTE Ugljevik
"Termoelektrana Ugljevik od danas je opet na mreži, a mangupi koji su pravili nered će odgovarati", rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa novim rukovodstvom Rudnika i Termoelektrane Ugljevik i načelnikom opštine Draganom Gajićem.
Dodik je rekao da će ovo preduzeće živjeti, ali da ne smiju da ga ruše domaći ljudi. Zahvalio je načelniku Gajiću jer je mogao da dobije pravovremene informacije o svemu i na osnovu njih preduzme sve neophodne korake.
Opština zavisi od Rudnika i Termoelektrane Ugljevik, zaključeno je na sastanku.
O stanju u opštini Ugljevik, sa fokusom na energetski sektor, danas sam razgovarao s načelnikom opštine Draganom Gajićem, rukovodstvom RiTE "Ugljevik" na čelu sa Žarkom Novakovićem i predstavnicima Sindikata.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 8, 2025
Zajedno radimo na poboljšanju uslova u ovoj lokalnoj zajednici i očuvanju… pic.twitter.com/HP0KcAlTLJ
