Idete preko granice: Pazite na ovo - može vas zaviti u crno

Prelazak granice Evropske unije zbog uvođenja EES-a posljednjih dana u BiH jedna je od najaktuelnijih tema.

U okviru uvođenja novog evropskog sistema ulaska i izlaska (EES), Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske objasnilo je putnicima kako pravilno koristiti označene saobraćajne trake na graničnim prijelazima, piše "Večernji list".

Pravila se odnose na sve osobe koje prelaze spoljašnju granicu Hrvatske, koja je dio šengenskog prostora. Prema Zakonu o šengenskim granicama, obavezno je korištenje traka koje su jasno označene na graničnim prelazima država članica.

Trake s oznakom EU, EGP, CH namijenjene su osobama koje imaju pravo slobodnog kretanja u skladu s propisima Evropske unije, što uključuje državljane Hrvatske, ostalih članica EU, Evropskog ekonomskog prostora (Island, Norveška i Lihtenštajn) te Švajcarske.

Te trake mogu koristiti i članovi porodice državljana EU ako posjeduju boravišne dozvole koje potvrđuju pravo slobodnog kretanja, kao i državljani trećih zemalja koji putuju s članom uže porodice koji je državljanin Hrvatske ili neke druge članice EU.

Svi ostali državljani trećih zemalja dužni su koristiti trake označene natpisom "Sve putne isprave".

To se odnosi na osobe koje nemaju regulisan boravak u Evropskoj uniji i moraju se registrovati u EES sistemu, kao i na one koji posjeduju važeće boravišne dozvole ili dugoročne vize izdate od strane šengenskih država.

U periodima pojačanog saobraćaja, tamo gdje to infrastruktura dozvoljava, mogu se otvoriti dodatne trake s istom oznakom, a usmjeravanje vozila vršiće policijski službenici. Za ulazak u pogrešnu traku kazna je 60 evra ili 120 KM.

Dok je sva pažnja usmjerena na novi sistem, pomalo su u drugi plan pala pravila o tome šta je dozvoljeno prenijeti preko granice, a koja bi vas, ako ih prekršite, mogla zaviti u crno.

Čak i mala nepažnja, poput treće kutije cigareta, nekoliko suhomesnatih proizvoda ili neprijavljene gotovine, može dovesti do ozbiljnog prekršaja.

Nema sira, nema mesa

Ono što se vama može učiniti kao bezazlen sendvič ili dodatni par dječijih kolica, na granici vas može koštati i do 27.000 konvertibilnih maraka. Vrijednost ličnih stvari po osobi smije biti do 300 evra, a za djecu mlađu od 15 godina limit je 150 evra. Hrana? Nema sira, nema mesa – čokolada prolazi.

U EU je unos hrane strogo ograničen. Zabranjeni su: meso, mlijeko, pavlaka, jogurt, pašteta, maslac... Dozvoljeni su: hrana za bebe i posebna medicinska hrana – do 2 kilograma; hrana za kućne ljubimce – do 2 kilograma; riba i školjke – do 20 kilograma; jaja i med – do 2 kilograma; keks, čokolade, supe – bez ograničenja; voće – samo ananas, banane, kokos i datule (ostalo samo uz fitosanitarni sertifikat).

Gotovina, cigarete, alkohol – sve ima granicu

Više od 10.000 evra gotovine – obavezna prijava; cigarete – 40 komada ili 20 cigarilosa; cigare – 10 komada ili 50 grama duvana; alkohol – 1 litar jakog pića (>22%) ili 2 litra slabijeg, plus 4 litra vina i 16 litara piva. Sve iznad ovih limita smatra se prekršajem.

Lijekovi mogu samo uz dokumentaciju. Dozvoljeno je ponijeti lijekove za najviše mjesec dana – uz potvrdu ljekara.

Ako lijek sadrži kontrolisane supstance (npr. opijate), granica je pet dana, osim za teške bolesti, kada je dozvoljeno do 15 dana. Bez papira i obična tableta može vas dovesti pred sud.

Kad je u pitanju alkohol, dozvoljeno je unijeti 16 litara piva, 4 litre vina, 1 litar pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. (npr. rakija), 2 litra pića s udjelom alkohola do 22% vol. Ako prekoračite, rizikujete kaznu.