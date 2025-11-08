Kamion sletio sa puta, kabina u kanalu

Na magistralnom putu M-6.1 kod Širokog Brijega u mjestu Knešpolje u subotu je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je kamion sletio sa puta.

Teretno vozilo prevrnulo se na bok kod skretanja za kamp Musa-Karačić.

Kako se saznaje, vozač je iz još neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom koje je završilo na boku, a na istom je nastala veća materijalna šteta.

Trenutno nema informacija o povrijeđenim osobama, a više detalja očekuje se po završetku policijskog uviđaja, piše "Jabuka TV".

Vozačima se savjetuje pojačan oprez zbog kiše i klizavog puta.