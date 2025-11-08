Logo
Large banner

Kamion sletio sa puta, kabina u kanalu

Izvor:

ATV

08.11.2025

14:30

Komentari:

0
Удес у Кнешпољу
Foto: Jabuka TV

Na magistralnom putu M-6.1 kod Širokog Brijega u mjestu Knešpolje u subotu je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je kamion sletio sa puta.

Teretno vozilo prevrnulo se na bok kod skretanja za kamp Musa-Karačić.

свемир-290925

Nauka i tehnologija

Novi misteriozni objekat u svemiru pronašao Srbin

Kako se saznaje, vozač je iz još neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom koje je završilo na boku, a na istom je nastala veća materijalna šteta.

Trenutno nema informacija o povrijeđenim osobama, a više detalja očekuje se po završetku policijskog uviđaja, piše "Jabuka TV".

Policija

Hronika

Opljačkana pumpa u BiH, ukradena visokotarifna roba

Vozačima se savjetuje pojačan oprez zbog kiše i klizavog puta.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

nesreća

Široki Brijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Одборници се потукли у згради општине

Region

Odbornici se potukli u zgradi opštine

2 h

0
Крава страдала у несрећи

Hronika

Krava stradala u teškoj nesreći - auto razoren

2 h

0
Три напитка која су најбоља за регулисање пробаве

Zdravlje

Tri napitka koja su najbolja za regulisanje probave

2 h

0
Хорор: Беба пролетјела кроз шофершајбну приликом судара

Svijet

Horor: Beba proletjela kroz šoferšajbnu prilikom sudara

2 h

0

Više iz rubrike

Опљачкана пумпа у БиХ, украдена високотарифна роба

Hronika

Opljačkana pumpa u BiH, ukradena visokotarifna roba

2 h

0
Крава страдала у несрећи

Hronika

Krava stradala u teškoj nesreći - auto razoren

2 h

0
Мушкарац избоден док је шетао улицом

Hronika

Muškarac izboden dok je šetao ulicom

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Stravična nesreća u Sarajevu: Vozio u rikverc i pokosio dječaka

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

46

Procvjetala rijetka i neobična visibaba - divan prizor iz BiH

16

44

Dodik i Karan u posjeti višečlanoj porodici Miljić kod Lopara

16

38

Udes na auto-putu u BiH, saobraća se jednom trakom

16

35

Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu, opozicija Šmitovi šegrti u prljavoj raboti protiv Srpske

16

29

Uhapšeni u Srpskoj zbog slučaja "snajperisti u Srbiji" predat Službi za strance

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner