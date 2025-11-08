Stravična nesreća u Sarajevu: Vozio u rikverc i pokosio dječaka

Izvor:
Avaz
08.11.2025
13:32
U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila juče u sarajevskom naselju Buča Potok, teško je povrijeđeno dijete, saopštio je jutros MUP Kantona Sarajevo.
Nesreća se desila u 17.55 , u ulici Adema Buće, kada je, kako navode iz policije, vozač M. A. (56) iz Ilijaša vozeći u rikverc na kratkom dijelu puta udario dijete i oborio ga na cestu.
"U ovoj saobraćajnoj nesreći teške tjelesne povrede zadobilo je pješak, povrede su konstatovane na KUM-e KCUS-a, a nakon ukazane ljekarske pomoći je otpušten na kućno liječenje", dodaju iz MUP KS.
O ovome je obaviješten dežurni Kantonalni tužilac u Sarajevu, a uviđaj su obavili policijski službenici Odjeljenja za saobraćajne istrage, Sektora uniformisane policije i Odjeljenja za kriminalističku tehniku i forenziku Sektora kriminalističke policije, prenosi Avaz.
