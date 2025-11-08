ZDK: U tri godine evidentirane 23 prijave napada na imovinu Srba i 11 na objekte SPC

Na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednje tri godine evidentirane su 23 prijave napada na srpsku imovinu i 11 na objekte Srpske pravoslavne crkve, podaci su kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Među 23 napada na imovinu čiji su vlasnici Srbi evidentirano je jedno razbojništvo, a Kantonalnom tužilaštvu je dostavljen izvještaj protiv lica O. A. iz Maglaja.

Evidentirana je i šumska krađa, a tužilaštvu je dostavljen izvještaj protiv lica M. E. iz Zavidovića.

Policija je evidentirala i dvije bespravne sječe živih stabala, jedno otuđenje pčela i meda, 15 teških krađa i tri oštećenja tuđe stvari.

Kad je riječ o napadima na objekte SPC, evidentirana su četiri oštećenja nadgrobnih spomenika, jedna teška krađa u crkvi, tri krađe u pravoslavnim kapelama, jedno oštećenje keramičkih vaza na nadgrobnom spomeniku i po jedno oštećenje crijepa na krovu crkve, kao i razbijeno staklo na kapeli.

U slučaju teške krađe u crkvi počinilac je identifikovan, te je Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona su naveli da je rasvjetljavanje ovih krivičnih djela, kao i otkrivanje izvršilaca, posebno otežano zbog činjenice da se mjesna groblja i kapele uglavnom nalaze u ruralnim i nenaseljenim područjima bez infrastrukture, saobraćajnica ili objekata na kojim bi mogli biti instalirani sistemi video-nadzora.

Istaknuto je da "policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju predmetnih krivičnih djela, otkrivanju i lišavanju slobode počinilaca".

- Obavljeni su razgovori i saslušana lica koja mogu imati bilo kakve informacije o navedenim krivičnim djelima, te se pristupa provjeri svih informacija do kojih policijski službenici dođu prilikom obavljanja operativnih radnji - kažu u Odsjeku za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje kantonalnog MUP-a.

MUP Zeničko-dobojskog kantona napominje da policijski službenici ostvaruju kontinuiranu saradnju sa vjerskim službenicima, te stalno obilaze i pojačano nadziru vjerske objekte bez obzira da li su bili meta napada.

U periodu od tri godine, prema podacima Odsjeka za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, nije bilo evidentiranih prijava zastrašivanja povratnika po nacionalnoj osnovi.

Prema zvaničnim podacima MUP-a Unsko-sanskog, Livanjskog, Posavskog i Zapadnohercegovačkog kantona, u protekle tri godine bilo je devet prijava koje se odnose na napade na imovinu čiji su vlasnici srpske nacionalnosti i SPC.