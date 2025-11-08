Logo

ZDK: U tri godine evidentirane 23 prijave napada na imovinu Srba i 11 na objekte SPC

Izvor:

SRNA

08.11.2025

09:11

Komentari:

0
ЗДК: У три године евидентиране 23 пријаве напада на имовину Срба и 11 на објекте СПЦ
Foto: ATV

Na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednje tri godine evidentirane su 23 prijave napada na srpsku imovinu i 11 na objekte Srpske pravoslavne crkve, podaci su kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Među 23 napada na imovinu čiji su vlasnici Srbi evidentirano je jedno razbojništvo, a Kantonalnom tužilaštvu je dostavljen izvještaj protiv lica O. A. iz Maglaja.

доктор-љекар-стетоскоп

Svijet

Ljekar bez dozvole obrezivao dječake, u ordinaciji policajci zatekli horor

Evidentirana je i šumska krađa, a tužilaštvu je dostavljen izvještaj protiv lica M. E. iz Zavidovića.

Policija je evidentirala i dvije bespravne sječe živih stabala, jedno otuđenje pčela i meda, 15 teških krađa i tri oštećenja tuđe stvari.

Kad je riječ o napadima na objekte SPC, evidentirana su četiri oštećenja nadgrobnih spomenika, jedna teška krađa u crkvi, tri krađe u pravoslavnim kapelama, jedno oštećenje keramičkih vaza na nadgrobnom spomeniku i po jedno oštećenje crijepa na krovu crkve, kao i razbijeno staklo na kapeli.

U slučaju teške krađe u crkvi počinilac je identifikovan, te je Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Kiša kapi raskrsnica

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

Iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona su naveli da je rasvjetljavanje ovih krivičnih djela, kao i otkrivanje izvršilaca, posebno otežano zbog činjenice da se mjesna groblja i kapele uglavnom nalaze u ruralnim i nenaseljenim područjima bez infrastrukture, saobraćajnica ili objekata na kojim bi mogli biti instalirani sistemi video-nadzora.

Istaknuto je da "policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju predmetnih krivičnih djela, otkrivanju i lišavanju slobode počinilaca".

- Obavljeni su razgovori i saslušana lica koja mogu imati bilo kakve informacije o navedenim krivičnim djelima, te se pristupa provjeri svih informacija do kojih policijski službenici dođu prilikom obavljanja operativnih radnji - kažu u Odsjeku za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje kantonalnog MUP-a.

MUP Zeničko-dobojskog kantona napominje da policijski službenici ostvaruju kontinuiranu saradnju sa vjerskim službenicima, te stalno obilaze i pojačano nadziru vjerske objekte bez obzira da li su bili meta napada.

Поспаност умор

Zdravlje

Umorni ste čim otvorite oči? Ovo može biti znak ozbiljnih zdravstvenih problema

U periodu od tri godine, prema podacima Odsjeka za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, nije bilo evidentiranih prijava zastrašivanja povratnika po nacionalnoj osnovi.

Prema zvaničnim podacima MUP-a Unsko-sanskog, Livanjskog, Posavskog i Zapadnohercegovačkog kantona, u protekle tri godine bilo je devet prijava koje se odnose na napade na imovinu čiji su vlasnici srpske nacionalnosti i SPC.

Podijeli:

Tag:

MUP ZDK

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Митровданске битке - завјет слободе и трајања српског народа у Херцеговини

Republika Srpska

Dodik: Mitrovdanske bitke - zavjet slobode i trajanja srpskog naroda u Hercegovini

42 min

1
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Horor u Hrvatskoj: Žena ubila muža?

33 min

0
Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима

Republika Srpska

Blanuša kampanju počinje ispred NSRS

45 min

0
Република Српска богатија за 24 бебе

Društvo

Republika Srpska bogatija za 24 bebe

46 min

0

Više iz rubrike

Полицајац покосио дједа, није му било спаса

Hronika

Policajac pokosio djeda, nije mu bilo spasa

53 min

0
Хапшење у Зворнику

Hronika

Ko je Darko Dulović - uhapšen u Srpskoj zbog slučaja ''snajperisti u Srbiji''

11 h

1
Хапшење у Зворнику

Hronika

ATV otkriva: Evo ko je uhapšen u Srpskoj zbog slučaja ''snajperisti u Srbiji''

11 h

0
Хапшења у Српској због ''снајпериста у Србији''

Hronika

Hapšenja u Srpskoj zbog ''snajperista u Srbiji''

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

24

Cvijanović: Mitrovdan podsjeća na herojstvo onih koji su stali u odbranu naroda

09

21

Tinejdžer poginuo na svoj rođendan, drugom se bore za život

09

21

Koga Rubio vidi kao kandidata na izborima 2028. godine

09

11

ZDK: U tri godine evidentirane 23 prijave napada na imovinu Srba i 11 na objekte SPC

09

09

Ljekar bez dozvole obrezivao dječake, u ordinaciji policajci zatekli horor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner