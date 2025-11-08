Horor u Hrvatskoj: Žena ubila muža?

08.11.2025
08:56
Komentari:0
U Selnici kod Velike Gorice se jutros dogodilo ubistvo, a prema navodima lokalnih medija, ubijena je osoba stara 52 godine.
Za ovo teško krivično djelo sumnjiči se žena stara 40 godina.
Republika Srpska
Dodik: Mitrovdanske bitke - zavjet slobode i trajanja srpskog naroda u Hercegovini
Ona se tereti da je, najverovatnije oštrim predmetom, ubila 52-godišnjeg člana porodice.
Zločin se dogodio u Šćitarjevskoj. Prema nezvaničnim informacijama portala Indeks, žrtva je bio muž osumnjičene.
Osumnjičena se nalazi pod nadzorom policije, a na mjestu događaja traje uviđaj i kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi okolnosti ovog teškog zločina.
Republika Srpska
Blanuša kampanju počinje ispred NSRS
U ovom trenutku nije poznato više detalja o samom zločinu.
Region
1 h0
Region
12 h0
Region
12 h0
Region
13 h0
Najnovije
Najčitanije
09
24
09
21
09
21
09
11
09
09
Trenutno na programu