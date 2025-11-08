Logo

Horor u Hrvatskoj: Žena ubila muža?

08.11.2025

08:56

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
U Selnici kod Velike Gorice se jutros dogodilo ubistvo, a prema navodima lokalnih medija, ubijena je osoba stara 52 godine.

Za ovo teško krivično djelo sumnjiči se žena stara 40 godina.

Ona se tereti da je, najverovatnije oštrim predmetom, ubila 52-godišnjeg člana porodice.

Zločin se dogodio u Šćitarjevskoj. Prema nezvaničnim informacijama portala Indeks, žrtva je bio muž osumnjičene.

Osumnjičena se nalazi pod nadzorom policije, a na mjestu događaja traje uviđaj i kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi okolnosti ovog teškog zločina.

U ovom trenutku nije poznato više detalja o samom zločinu.

Hrvatska

Ubistvo

